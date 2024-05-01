كلام فى الهوا

الأربعاء 01/مايو/2024 - 07:28 م 5/1/2024 7:28:04 PM

ليس هناك من هو الأفضل، ولكن هناك من هو المُناسب، وهناك من يُقارن نفسه بالآخرين، ما يؤثر على حياته ويفقده الثقة فى نفسه، فيقول لماذا ذلك الشخص لهذه الوظيفة وأنا أفضل منه، ويزيد أنا حاصل على شهادات ودورات ليست معه.

ويعتقد عُلماء علم النفس أن هذه المقارنة فخ يقع فيه الشخص الذى يترك كل شىء وتنحصر حياته فى المقارنة بالآخرين فيتولد لديه شعور بالحقد واليأس والإحباط، فهذا لا يعنى على الإطلاق أنه الأفضل إنما هو المناسب للوظيفة أو للمرحلة أو أى شىء أخر تفتقده أنت، حاول أن تُرضى نفسك وتتخلص من هذا الشعور المرضى، ولا تُبرر أن هؤلاء الأشخاص الذين تُقارن نفسك بهم بأنهم أكثر حظًا منك وإنما حاول أن تُقارن نفسك بنفسك ابحث عن إنجازات لك تستطيع أن تُعلن عنها وتحقق بها أحلامك فتخرج من دائرة الفشل وتسعى إلى العمل الحقيقى الذى يوصلك إلى أهدافك، وتكون فخورًا بالعمل بما تقوم به مهما كان صغيرًا أو بسيطًا، وتسعى من خلال الرضا والاستمرار فى العمل إلى تطوره، وللأسف الكثير منا يملك المهارات إلا أنه يضع نفسه فى دائرة المقارنة، وينظر إلى الحياة على أنها غير عادلة، فتصبح ثقيلة وصعبة..

لم نقصد أحدًا!!