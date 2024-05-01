ضبط طالب بطب الزقازيق تعدى على زميلته بسلاح أبيض

تعدى طالب بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، على زميلة له في ذات الفرقة والكلية، بسلاح أبيض عبارة عن «سكين» داخل ساحة مستشفى جامعة الزقازيق، أثناء اليوم الدراسي اليوم الأربعاء، وتسبب في إصابتها في ذراعها والجانب الأيمن من البطن، بعدما حاولت الطالبة تفادي الاعتداء بيدها بدلًا من وول السكين إلى قلبها، وتم نقل الطالبة المصابة إلى مستشفى الجامعة، لإنقاذها وتقديم الإسعافات اللازمة لها، وتم توقيف الطالب المعتدي والتحفظ عليه، وتم تسليمه لرجال الشرطة للتحقيق معه في الواقعة.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول طالبة بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، مصابة بجرح سطحي بالجانب الأيمن للبطن، وجرح آخر باليد اليسرى.

وبالفحص، تبين أن طالبًا بكلية الطب البشري فرع جامعة الزقازيق، قام بتوقيف زميلة له بنفس الفرقة الدراسية والكلية بساحة مقر المستشفيات بمدينة الزقازيق، واستهل سلاح أبيض من طي ملابسه عبارة عن «سكين» وحاول التعدي عليها بالسلاح، وحال قيامها بتفادي الضربة من منطقة القلب والبطن، إصيبت بجرح سطحي بالجانب الأيمن للبطن وجرح آخر باليد اليسرى.

وتمكن أفراد الأمن الإداري بالمستشفيات من السيطرة على الطالب، وتوقيفه، قبل أن يتم إنقاذ الطالبة من تكرار تعدي الطالب عليها بالسكين، وتم استدعاء رجال الشرطة بقسم ثان الزقازيق الذين أقتادوا الطالب المعتدي إلى قسم الشرطة، وبدأ التحقيق معه لمعرفة دوافع ارتكابه للجريمة، لحين عرضه على النيابة العامة.

وفي سياق متصل، أصدرت جامعة الزقازيق، بيانًا منذ قليل، جاء فيه: بالإشارة إلى حادث تعرض طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى للإعتداء من قبل أحد طلاب الفرقة الرابعة بنفس الكلية؛ وقع حادث الإعتداء بساحة مستشفى جامعة الزقازيق من قبل الطالب على الطالبة، إلا أن أمن المستشفيات تدخل على وجه السرعة، وأنقذ الطالبة وهى بحالة جيدة ومستقرة، ونتج عن الحادث جرح سطحى بالجانب الأيمن للبطن وجرح آخر باليد اليسرى، وتمت الإجراءات الطبية اللازمة، ورتق الجروح، والطالبة فى حالة مستقرة وكامل وعيها بغرفتها بمستشفيات جامعة الزقازيق. وباشرت النيابة التحقيق.