الشعب يريد:

الأربعاء 01/مايو/2024 - 07:24 م 5/1/2024 7:24:57 PM

يأتى شهر مايو هذا العام وبه الأعياد، والأيام التى خلدها الإنسان بعمله وفكره.. يبدأ بعيد العمال يوم ثورتهم وإضرابهم عن العمل احتجاجًا على ظروفهم القاسية وكانت مظاهراته التى استعادوا بهم حقوقهم وكعادة أمريكا حاولت القمع ومع استشهاد عدد منهم تحدد أول مايو عام 1889 عيدًا لهم بألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وعدد من الدول ومات من قمع العمال وأهمل حقوقهم وعاش العمل والعمال وأصبح لهم «عيد» سنوي.

ونحتفل أيضًا منذ عام 1993 باليوم العالمى «لحرية الصحافة» وأيضًا باليوم العالمى للمرور.. وسيحتفل الإخوة المسيحيون بعيد القيامة هذا العام فى شهر مايو.. كل عام وهم ومصر بخير.

ويأتى أجمل الأعياد وأقدمها عيد المصريين القدامى بتقاليده وميراثه وتراثه وأغانيه الخالدة «عيد الربيع» المعروف بشم النسيم واحتفاله لا مثيل له فى العالم كمصر فقط.. أعاده الله على مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وأرضها باليمن والبركات.. اللهم احفظها وأبناءها واحرسها ليوم الدين.

وأنا مع كل هذه الأعياد ما زلت أحيا أفراح وأعياد سيناء الجبيبة وأتابعها «بوابة الخير والعطاء» ففيها الخير والغذاء ومصدر العطاء فكل محتاج عبر التاريخ ومنذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ترسل طعامها ودواها لكل من يحتاج مهما قست الحياة والأزمات على أولادها لأنها «الكبرى» علمًا وعملاً وتاريخًا.. وتحيا مصر دائمًا بين الأمم وعلى القمم وهى المحروسة بإذن الله.

وأعود لمعركة التنمية المحلية والتى قادها أبطال حرب اكتوبر وباختصار شديد وأبدأ بالفريق يوسف صبرى أبوطالب أول محافظ لشمال سيناء بعد النصر ثم القاهرة وتم اختياره وزيرًا للدفاع وبعدها عضوًا بمجلس الشورى «الشيوخ حاليًا».

وعشت تجربته كاملة بالمواقع الثلاثة ويوم تسلم عمله بالقاهرة أنشأ «اللجنة العليا للحفر» فلا يتم حفر متر واحد بالقاهرة إلا بحضور ممثلى كل الجهات من مياه وصرف وكهرباء وغاز كان مشروعًا اللبنة الأساسية له - حتى نوفر الموارد ولا نزعج سكان القاهرة وألزم كل جهة تحفر أو تنفذ مشروعًا «بلوحة زمانية» تحدد ساعة - وليس يوما- بدء الحفر أو المشروع وتجدد يوميًا تحت عنوان «باقٍ من الزمن....».. باليوم والساعة وإلزامها أيضًا بللوحة غاية فى الروعة والبلاغة يعتذر ومعه الجهاز المنفذ والشركة للمواطن على الإزعاج وكان يمر بنفسه فقط عقب صلاة الفجر يسمع ويرى وفى السابعة صباحًا يذهب لمكتبه ويستدعى المسئول عن الخطأ أو المطلوب تحسينه ولا بد من «جدول زمنى» يسلم فيه العمل على أكمل وجه.. وحتى يتم ذلك كان يزور الموقع بنفسه يقود سيارة روسى صغيرة عاشت معه العمر كله.. كان فكر الانتصار وسرعة الأداء بأقل الإمكانيات بسيطا على عقل وقوة وعطاء أبطال الحرب والسلام والبناء ولهذا تم فى عهده مترو الانفاق والطريق الدائرى وحديقة الأزهر وتحويل «الخرابات» لحدائق غناء غيرت وجه القاهرة كعرب المحمدى وما أدرانا ماضيها!! والحديقة الدولية وطريق الأوتوستراد.. لم يترك أرضا خربة ولا مقلب زبالة بالقاهرة إلا جمله وأضاءه وحوله لحدائق غناء.. ولهذا أنشأ هيئة نظافة وتجميل القاهرة وكم سعدت بها وكان أول رئيس لها اللواء عبدالرحمن عبدالعال قائد قواعد الصواريخ بحرب اكتوبر ولأنى عرفت اللواء - وقتها - أبوطالب بالعريش ولم أحضر حفلات وظللت أقرأ واتفقد أرض سيناء وأهلها اقتربت منه كثيرًا وحضرت التخطيط لانشاء هيئة النظافة لحظة بلحظة وكيف غيرت وجه القاهرة.. انهم أبطال حرب وتنمية.

أيضًا أنشأ «غرفة العمليات» بمحافظة القاهرة وكان يتابعها لحظة بلحظة.. وكم كتب عنها وكان «كنزا» صحفيا بمثابة دفتر أحوال العاصمة والآن أحزن لأدائها والذى لا يتناسب نهائيًا مع مشروعات الرئيس السيسى وجهده للبناء والتعمير ولا مع طموحاته فى شكوى المواطن وحسن سير حياته مع المرافق والمحليات.

وأدعو الله أن نحافظ على ما لدينا من كنوز بالقاهرة ورئيس هدفه البناء لا الهدم.. رحم الله الفريق يوسف أبوطالب بعطائه وألهم القيادات روح حرب اكتوبر ونصره وجهد الرئيس السيسى وعطائه.

وفى الأسبوع القادم مع بطل اخر بنى البحر الأحمر الفريق يوسف عفيفى.