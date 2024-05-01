تعليم قوص يكرم خمس عمال خدمات متميزين إحتفاء بعيد العمال

شهد عبدالله القبانى مدير إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، إحتفالية تكريم العمال المتميزين بتعليم قوص، والتى أقيمت بمدرسة الشهداء الثانوية بنات بالتزامن مع الاحتفاء بعيد العمال التى نظمتها وحدة التواصل ودعم المعلمين.

كما تم تكريم الفائزين بالمسابقة الدينية التي نظمها قسم العلاقات العامة والإعلام حضر الاحتفال عاطف عبادى موجه أول اللغة العربية و عبدالغنى محمد موجه أول التربية الموسيقية و سيد عبدالمريد رئيس قسم التخطيط والمشروعات وعزت الشريف مدير العلاقات العامة و هبه العويضى منسق وحدة التواصل ودعم المعلمين و صفوت الجميلى عضو فريق المتابعة واسماء ابو الحجاح مسؤول النادى الاستكشافى ومنى حامد العويضى مدير مدرسة الشهداء الثانوية بنات ورضوى عبدالحى وكيل مدرسة النصر الاعداديه بنات والشاعر احمد الشباط .

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من مدير الإدارة التعليمية بالحضور ثم عدة فقرات فنية للطالبات بالمدرسة وأغنية وطنية للفنان خالد الشريف و الملحن ناصر كمال الشريف واختتم الحفل بتكريم مدير تعليم قوص لخمس عمال خدمات متميزين إحتفاء بيوم عمال مصر وهم " على محمود قناوى وعبد السلام نور حسن وعبيد أحمد عبد الكريم ومحسب احمد موسى و جاد الرب رمضان .

كما تم تكريم المعلمين الفائزين بالمسابقة الثقافية الدينية نظمها قسم العلاقات العامة وجاءت أسماؤهم كالتالى " أسعد خضرى بمدرسة السلام بالشعراتى و الشاذلى احمد عمار مدير مدرسة عمر بن الخطاب بحجازة ووسام عبدالوهاب تميرك بمدرسة الأمل للصم و ضعاف السمع .

وعلى صعيدا متصل نظمت إدارة أبوتشت شمالي قنا برئاسة المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة، اليوم الاربعاء حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوي للعام الدراسي 2023/2024، والذي اقيم بمدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية بنين تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا و أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المديرية، والنائب خالد ابونحول عضو مجلس النواب والقس بولس نظير كاهن كنيسة العذراء مريم والانبا انطونيوس بابوشوشة والاستاذ رفعت عبدالحفيظ رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبوتشت وعمر السمان رئيس مجلس الامناء والآباء بالإدارة ونخبة من مديري الإدارات النوعية بالمديرية، و موجهي عموم الأنشطة التربوية بالمديرية و احمد شحاتة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بادارة فرشوط عدد من القيادات التنفيذية.بأبوتشت وحشد كبير من قيادات ورجال التعليم بأبوتشت وأولياء الأمور والطلاب.

من جانبه رحب المهندس عبدالمنعم قاصد مدير الإدارة التعليمية بابوتشت بالدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وجميع السادة الحاضرين مؤكدا على أهمية الأنشطة ودورها المهم في صقل شخصية الطالب وتحقيق التنافس الشريف بين الطلاب لتقديم أفضل أنشطتهم مشيداً بمواهب الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات حفل ومعرض الأنشطة.

واشار إلى أن المعرض يضم كافة منتجات الأنشطة في جميع المجالات والابتكارات الفنية والحرفية التي نفذها الطلاب واشاد بالمجهود المبذولة فى المعرض من الموجهين والمعلمين والطلالب.

كما تضمن الحفل تقديم عروض رياضية واستعراضية وفنية وغنائية ومسرحية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية من عدة مدارس الإدارة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحسن التنظيم ولإعداد لحفل ختام ومعرض الانشطة،التربوية مقدما الشكر والتقدير لفريق الخدمات التربوية برئاسة عبدالصبور محمود محمد وموجهى الأنشطة والمعلمين والأخصائيين بمعارض الأنشطة المختلفة، الذين بذلوا الجهد ليخرج المعرض بهذا الشكل المميز والأداء اللجيد والمتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي مقدما شكره للطلاب والطالبات منفذي الفقرات والاستعراضات الفنية والرياضية مشيدا بجودة المشغولات والأعمال المشاركة فى فعاليات معرض ختام الأنشطة بإدارة أبوتشت التعليمية، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة التربوية المختلفة، في تدريب الطلاب على مختلف الفنون والمهن المختلفة، وصقل المواهب بالتدريب المستمر والفعال وفي ختام الحفل قدم قاصد درع تكريم للدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذيةبالمديرية والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المديرية علي حضورهم حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوية ودعمهم المتواصل للحقل التعليمي بأبوتشت.