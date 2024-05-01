الكلام وآخره

الأربعاء 01/مايو/2024 - 07:17 م 5/1/2024 7:17:28 PM

فى الوقت الذى يتراجع فيه فريق ليفربول عن المنافسة فى الدورى الانجليزى ويواصل الريدز نزيف النقاط.. جاءت الازمة التى كانت مفاجأة من العيار الثقيل وهى ازمة الملك المصرى محمد صلاح مع مدربه يورجان كلوب.. الأزمة التى لم تستغرق بضع دقائق على خط التماس اثناء نزول محمد صلاح إلى ارض الملعب فى الدقيقة 79 من زمن مباراة ليفربول مع وست هام والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.. والمشهد هو ان محمد صلاح صافح يورجان كلوب بفتور شديد وارتسمت عليه علامات الغضب وعدم الرضا وتحدث مع مدربه ولا احد يعرف ماذا قال صلاح لمدربه ولا احد يعرف ما قاله يوجان كلوب للاعب.. هذا المشهد بات حديث العالم وتصدرت صفحات الصحف العالمية وكان موضع اهتمام من كل وسائل الاعلام فى العالم.. ويورجان كلوب نفسه قال بعد المباراة لقد تحدثنا فى غرفة خلع الملابس وبالنسبة لى لقد انتهى الامر.. اما محمد صلاح فقد رفض الكلام للصحافة والصحفيين والتزم الصمت وكل ما قاله كان فى منطقة «الميكسيد زووم» وهو الممر الذى يتواجد فيه رجال الصحافة اثناء خروج اللاعبين من ملعب المباراة.. «لو تكلمت لكان هناك جحيم»..هذه الكلمات لم يفهمها احد ولم يعرفوا ماذا كان يقصد الملك المصرى الذى مازال يلتزم الصمت.. بينما تواصل الصحافة العالمية التخمنيات والتكهنات بمستقبل صلاح.. البعض تحدث عن رحيله إلى بايرن ميونخ والبعض الآخر رشح صلاح للعب فى ريال مدريد، واخرون اشاروا إلى امكانية انتقاله إلى الدورى السعودى خاصة ان نادى اتحاد جدة السعودى قدم عرضا مغريا الصيف الماضى.. لكن صحيفة اثليتك الانجليزية كان لها رأى آخر وقالت ان محمد صلاح باق فى نادى ليفربول وان هناك مفاوضات وشيكة جدا مع محمد صلاح لتجديد عقده الذى ينتهى فى صيف 2025 كل هذه الامور تشير إلى ان محمد صلاح نجم عالمى استحق اهتمام العالم بما حدث على خط التماس.. يا حضرات فى رمضان الماضى كتب يورجان كلوب على صفحة على السوشيال ميديا قائلا.. رمضان كريم وارفق بها صورة محمد صلاح وهو ساجد فى الملعب.. وهذا يؤكد حالة الحب بين كلوب وصلاح.. وأن ما حدث كان سحابة صيف.