كنوز الوطن

الأربعاء 01/مايو/2024 - 07:15 م 5/1/2024 7:15:48 PM

للموت حرمة، وللجنازات ايضا حرمتها، وتقاليدها، وأولها مراعاة مشاعر الأسرة، لا فارق فى ذلك بين جنازة شخصية عامة أو مواطن عادى، فالحزن واحد وحرمة الموت واحدة، ولذلك عندما يتورط بعض الصحفيين فى مشادات وتجاوزات أثناء تغطية بعض هذه الجنازات، فالأمر هنا يحتاج بالفعل إلى وقفة، ليس هدفها التأثير على العمل المهنى أو التضييق وانما التنظيم بما يكفل الاحترام.

فى عزاء الفنان صلاح السعدنى، اضطرت نقابة الممثلين إلى اتخاذ قرار لمنع التغطية الاعلامية تعبيرًا عن استنكارها لسلوكيات سلبية ظهرت من البعض، وبعد أيام انتهت الازمة بتوافق بين نقابة الممثلين ونقابة الصحفيين، على قواعد حاكمة للأمر، لكن ظنى ان الامر لم ينته فعليا، لأن هناك بعض المنتمين لمهنة الصحافة يتجاوزون حدود المهنية أثناء تغطية جنازات الشخصيات العامة ولن يتوقفوا عن هذا الامر، قد يقومون بملاحقة أفراد الأسرة المكلومة والتقاط الصور دون إذن، وطرح أسئلة مُزعِجة وغير لائقة، وأحيانًا حتى الاشتباك مع الحاضرين والأمن، تلك التجاوزات تسبب حالة من الاضطراب والاستياء بين الحضور، وتنتهك خصوصية وكرامة العائلة المكلومة.. لذا، تأتى ضرورة وضع ضوابط عامة وملزمة وتنظيم العلاقة بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية ونقابة الإعلاميين بما يضمن اداء الدور الاعلامى وفى الوقت نفسه يواجه تلك الممارسات السلبية والحفاظ على احترام الجنازات وكرامة الفقيد وعائلته.

وأعتقد ان نقابة الصحفيين تتحمل مسئولية توجيه كل من ينتمى أو يدعى الانتماء اليها بأهمية الأخلاق والمهنية أثناء تغطية الأحداث عموما والحزينة على وجه الخصوص، ويجب على النقابة تعزيز سلوكيات مهنية ومسئولة تضمن احترام خصوصية العائلات المكلومة وعدم التدخل فى أمور شخصية حساسة خلال تغطية الجنازات.

بالتأكيد لسنا مع منع الصحفيين من اداء عملهم أو التضييق عليهم، ýوإنما يجب أن يتم التركيز على تعزيز أخلاقيات المهنة وتوعية الصحفيين بأهمية الاحترام والتحلى بالمهنية أثناء تغطية الأحداث الحساسة.

وهذا يتطلب ýبرنامجا تدريبيا واضحا يتم تنفيذه بواسطة نقابة الصحفيين لتوعية أعضائها بالقواعد والتصرفات المهنية المناسبة فى حالات الجنازات والأحداث الحزينة الأخرى، على أن يتضمن هذا البرنامج توضيح حقوق العائلات المكلومة وضرورة احترام خصوصيتها وعدم التدخل في شئونها الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتعاون نقابتا الصحفيين والإعلاميين مع نقابة الممثلين والجهات المعنية الأخرى لوضع مبادئ وقواعد مشتركة لتنظيم تغطية الأحداث الحساسة، ويمكن أن تشمل هذه المبادئ وجود حدود واضحة لتصرفات الصحفيين، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجميع، وتكثيف الرقابة واتخاذ اجراءات تأديبية ضد أعضاء النقابة الذين ينتهكون المبادئ المهنية.

فى نهاية المطاف، يتعين وضع ضوابط وأطر واضحة بالنقابات المعنية لمنع المشادات والتجاوزات فالقضية تغطية صحفية وليس خناقة شوارع وخطف لقطة.