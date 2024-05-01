كلام_X_الرياضة

الأربعاء 01/مايو/2024 - 07:13 م 5/1/2024 7:13:37 PM

هل أخطأ فى هذا الموقف؟

بالفعل كان خطأً كبيرًا إعلان يورجن كلوب أنه الموسم الأخير له مع ليفربول، ومنذ هذا التوقيت حدث تدهور فى مستوى الفريق وتراجعت النتائج وفقد الليفر المنافسة نهائيًا على لقب البريمرليج! كل هذا جعله فى ضغط عصبى كبير وبسببه هاجم محمد صلاح وهو يستعد للنزول، ورد صلاح عليه بشكل غير لائق ما أظهرهما بشكل كنا نود ان لا نراه منهما!

فيتوريا المدير الفنى السابق للمنتخب!

اتحاد الكرة المصرى تصرف بالفهلوة المعهودة منذ التعاقد إلى التفاوض عند الرحيل وقال له سافر بالسلامة وسندفع لك الشرط الجزائى وقدره ٣ أشهر بقيمة 600 الف يورو! ولكن بعد أن سافر تراجع الاتحاد ورفض الدفع وهم يهمسون: «ضحكنا عليه»!! هذه المواقف والأوضاع لا تحدث من المؤسسات التى تحترم نفسها وتعاقداتها! ولكن ما رأيناه من الأساس فقد كانت كل بنود العقد فى غير صالح مصر! ثم التصرف غير المعقول برفض الدفع بعد الاتفاق! وعندما بلغ فيتوريا هذا الموقف الهزلى قام برفع قضية يطالب فيها بكامل مبلغ العقد بما يعنى راتب باقى الاربع سنوات وهو 200 الف يورو مضروبًا فى باقى مدة العقد وهى 30 شهرا!! هذا خلاف ما قبضه خلال عام والنصف دون أن يضيف أى شىء للكرة المصرية! فمن يحاسب من لفساد التعاقد والتفاوض!

نادى الزمالك يتم فتح القيد له مرة وغلقه ثلاث مرات وكلها أخطاء فى التعاقدات مع مدربين ولاعبين لم يقم النادى بدفع باقى قيمة عقودهم! وهذا هو طريق الخسارات المادية الجسيمة للنادى، وما حدث أنه يقوم الشخص المعنى برفع شكواه للفيفا والمحكمة الرياضية وتستمر القضية سنوات والنادى غير مهتم! ثم يصدر الحكم بالدفع والنادى مش هنا! ويمر الوقت حتى يتم ايقاف القيد، وهنا فقط يبدأ التحرك ولكن بعد فوات الأوان! فمن يحاسب الإدارات السابقة!

الاعلام الرياضى.. وبرامج التوك شو الرياضى التى تعج بها القنوات التليفزيونية، ولكن كون ان يخرج علينا الضيف وهو اللاعب رضا وهو مدرب فشل وهبط بفريقه للدرجة الادني! ويؤدى دور الواعظ والموجه للفنيات الكروية! ويتم كل هذا بكم من الشجار والصوت العالى وكثير من الألفاظ غير اللائقة لمقدم البرنامج المهذب والملتزم بآداب المهنة الإعلامية وضيفه غير الملتزم بها، وكل هذا لانه يصرح بكلام لإثارة الرأى العام وأغلبها من قبيل التهجيص وإن كانت صدفت معه مرة من قبيل الحظ فليس كل مرة! ولكن غير المقبول الصوت العالى وطريقة واسلوب الحوار مع الخناق مع كل من فى الاستوديو! فمن يحاسب من!

وأخيرًا.. نبارك للأهلى وللزمالك للتأهل لنهائى أفريقيا فى كلا البطولتين، كل التمنيات لهما بالفوز بالبطولة.. واللقاء فى السوبر الإفريقي!

‏ [email protected]