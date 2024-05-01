النفط يتراجع لليوم الثالث في ظل زيادة بالمخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي فى الأسواق خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 1 مايو، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز بما يصل الى نحو 47 سنتا، اة بما يعادل نسبته 0.5% ليصل إلى مستوى سعر 85.86 دولار للبرميل.

وعلى نفس المنوال ايضاً تراجع أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو/حزيران بما يصل الى نحو 53 سنتا أو بنسبة انخفاض تعادل نسبتها 0.6% ليصل إلى مستوى سعر 81.40 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقاً لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

كانت أسعار النفط استقرت أمس الثلاثاء بعد تراجعها قبل يوم بعدما عززت محادثات هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الآمال في إعلان وقف لإطلاق النار رغم استمرار الهجمات على البحر الأحمر فيما يترقب المستثمرون أي دلائل بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، أمس ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، بما يعادل 0.3% إلى 88.67 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4% إلى 82.93 دولار للبرميل.

انخفاض إنتاج "أوبك" من النفط في أبريل بقيادة إيران والعراق

أوبك

أظهر مسح، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من النفط انخفض في أبريل/نيسان، مما يعكس انخفاض صادرات إيران والعراق ونيجيريا على خلفية استمرار تخفيضات الإمدادات الطوعية من قبل بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف "أوبك+" الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر بالقطاع أن "أوبك" ضخت 26.49 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن الإجمالي المعدل في مارس/آذار.

ويهدف مسح، إلى تتبع الإمدادات في السوق ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من الشركات التي تتتبع التدفقات ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.