ثقافة الفيوم تحتفي باليوم العالمي لعيد العمال

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والأدبية، ضمن برامج وزارة الثقافة، في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعيد العمال.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقد نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان أهم تحديات المرأة في سوق العمل وطرق التغلب عليها، تحدثت فيها إيناس عبد الله مدير عام المركز القومى للسكان بديوان عام المحافظة عن الفرق بين المرأة والرجل والمشاكل التى تواجه المرأة فى سوق العمل، إلى جانب عملها داخل المنزل، وكذلك التحديات التى تقابلها عندما تتفوق المرأة على زوجها فى سوق العمل، مع اقتراح بعض الحلول لها.

حوار مفتوح عن عيد العمال بفرع ثقافة الفيوم

كما نظمت مكتبة الكعابي حوارا مفتوحا عن عيد العمال، أعدته ميرفت كمال أمينة المكتبة حول الاحتفال فى كل عام بعيد العمال فى الأول من مايو، موضحًة قيمة العمل ومكانة العمال، وضرورة الإتقان والإخلاص في العمل والدراسة مما يزيد من الإنتاجية وتقدم المجتمع.

ومن جانب آخر، وضمن الأنشطة المقامة تحت إشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، تجدد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب قصر ثقافة الفيوم، بحضور نخبة من أدباء وشعراء النادي وعدد من الرواد الجدد، والشاعر عبد الكريم عبد الحميد رئيس نادي أدب الفيوم.

تضمن اللقاء مناقشة حول الصور الشعرية ومقارنة بين التفعيلة والعمودية، أعقبها ورشة استماع وعروض أعمال أعضاء النادي في شعر العامية ومنها؛ قصيدة "أول عبور للنسيان" للشاعر عبد الرحمن محمد، ثم ألقى الشاعر أسامة سند قصيدة بعنوان "عيد ميلادي"، وأخري بعنوان "شمس نهارك" للشاعر محمد ياسين، وأخرى للشاعر عيد كامل، كما شارك الشاعر محمد راضي بإحدى قصائده العامية، واختتم اللقاء الشاعر عبد الكريم عبد الحميد بقصيدة عن العيد.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.