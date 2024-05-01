مواجهة ترتيبية .. ولاية بجاية الجزائري يتفوق على سان دوني جزر ريونيون بطائرة أفريقيا

فاز ولاية بجاية الجزائري على نظيره سان دوني جزر ريونيون بنتيجة ٣ - ٢، في إطار مباريات تحديد المراكز من ٩ إلى ١٦ ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها الأهلي حتي يَوم ٤ مايو المقبل.





أقيمت المباراة اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر فريق سان دوني على مجريات اللعب في الشوطين الأول والثاني قبل أن ينجح الفريق الجزائري في قلب المباراة تماما والفوز بثلاثة أشواط متتالية ليحسم الفوز لصالحه.

تفوق فريق سان دوني جزر ريونيون في الشوط الأول بنتيجة ٢٥ - ٢٠، وواصل التفوق في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة ٢٥ - ١٦ ثم نجح فريق ولاية بجاية في العودة القوية للمباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٧ - ٢٥ ثم فاز بالشوط الرابع بنتيجة ٢٥ - ٢١، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الخامس الفاصل والذي حسمه الفريق الجزائري بنتيجة ١٥ - ١٢.