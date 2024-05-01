عاجل
الدارك ويب يعمل بفكرة البصلة.. خبير أمن معلومات يفتح الملف الأخطر
الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

متفكروش من أرض مصر تقربوا.. أغنية القبائل العربية للقوات المسلحة (فيديو)

مقطع من الأغنية
مقطع من الأغنية

أهدى اتحاد القبائل العربية، أغنية "متفكروش من أرض مصر تقربوا"، لقواتنا المسلحة.

وقدم اتحاد القبائل العربية، التحية والتقدير للقوات المسلحة، وقال الاتحاد إن القوات المسلحة الدرع الواقي واليد الحامية لأرض الوطن، مضيفا: “بإخلاصكم وتضحياتكم تستمر مصر فى الحفاظ على مكانتها وقوتها، نقف بجانبكم بكل فخر داعمين لمسيرتكم في الدفاع عن الأرض والشعب”.

txt

بكري خلال تدشين مدينة السيسي بسيناء: الرئيس وضع أرض الفيروز على خريطة التنمية

وأهدى اتحاد القبائل العربية، أغنية "ما تفكروش من أرض مصر تقربوا"، لقواتنا المسلحة، وتقول كلمات الأغنية.

ما تفكروش من أرض مصر تقربوا.. ما تفكروش

حتى في خيالكم تجربوا واقفين في وش اللى يعادينا بقلب جامد

أما انتوا وقت الجد منا بتهربوا ..متفكروش من أرض مصر تقربوا

واللى عملها مرة سهل يعيدها تاني .. بص فى تاريخك وانت تعرف مصر مين؟.

لا بسيب سلاح من إيدي ولا أفارق مكاني.. بدعى أموت علشانها وأمى تقول آمين

واقفين في وش اللي عادينا بقلب جامد اما انتم وقت الجد منا بتهربوا 

ما تفكروش من أرض مصر تقربوا وما تفكروش حتى في خيالكم تجربوا 

واقفين في وش اللي يعادينا بقلب جامد أما أنتم وقت الجد منا بتهربوا واللي عملها مره سهل يعيدها تاني 

بص في تاريخك وانت تعرف مصر مين

بلد الأمان والأمن بس اللي يعاديها واللي يفكر يوم يدوس على شبر فيها بيشوف وراها جيش عينيه ما تجيبش آخره والارض دي بحياتنا هنحافظ عليها 

مصر اللي دايما تنصر الحق وولادها جاهزين يردوا في اي وقت الضربة مية مصر الكبيره عشان كده هي يلي دايما وقت الظروف الصعبة شايله المسؤولية
 

مواد متعلقة

بكري خلال تدشين مدينة السيسي بسيناء: الرئيس وضع أرض الفيروز على خريطة التنمية

بث مباشر.. وفد سياسي وإعلامي ورياضي يدشن مدينة السيسي في سيناء

نائب رئيس اتحاد العمال يوضح المكتسبات غير المسبوقة للعمال في عهد السيسي

السيسي لعمال مصر في عيدهم: كل عام ومصر بكم تزدهر وتنهض

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بعيدهم

انتصار السيسي في عيد العمال: أتوجه بالشكر لكل الأيادي التي تبني
الجريدة الورقية