متفكروش من أرض مصر تقربوا.. أغنية القبائل العربية للقوات المسلحة (فيديو)

أهدى اتحاد القبائل العربية، أغنية "متفكروش من أرض مصر تقربوا"، لقواتنا المسلحة.

وقدم اتحاد القبائل العربية، التحية والتقدير للقوات المسلحة، وقال الاتحاد إن القوات المسلحة الدرع الواقي واليد الحامية لأرض الوطن، مضيفا: “بإخلاصكم وتضحياتكم تستمر مصر فى الحفاظ على مكانتها وقوتها، نقف بجانبكم بكل فخر داعمين لمسيرتكم في الدفاع عن الأرض والشعب”.

وأهدى اتحاد القبائل العربية، أغنية "ما تفكروش من أرض مصر تقربوا"، لقواتنا المسلحة، وتقول كلمات الأغنية.

ما تفكروش من أرض مصر تقربوا.. ما تفكروش

حتى في خيالكم تجربوا واقفين في وش اللى يعادينا بقلب جامد

أما انتوا وقت الجد منا بتهربوا ..متفكروش من أرض مصر تقربوا

واللى عملها مرة سهل يعيدها تاني .. بص فى تاريخك وانت تعرف مصر مين؟.

لا بسيب سلاح من إيدي ولا أفارق مكاني.. بدعى أموت علشانها وأمى تقول آمين

واقفين في وش اللي عادينا بقلب جامد اما انتم وقت الجد منا بتهربوا

ما تفكروش من أرض مصر تقربوا وما تفكروش حتى في خيالكم تجربوا

واقفين في وش اللي يعادينا بقلب جامد أما أنتم وقت الجد منا بتهربوا واللي عملها مره سهل يعيدها تاني

بص في تاريخك وانت تعرف مصر مين

بلد الأمان والأمن بس اللي يعاديها واللي يفكر يوم يدوس على شبر فيها بيشوف وراها جيش عينيه ما تجيبش آخره والارض دي بحياتنا هنحافظ عليها

مصر اللي دايما تنصر الحق وولادها جاهزين يردوا في اي وقت الضربة مية مصر الكبيره عشان كده هي يلي دايما وقت الظروف الصعبة شايله المسؤولية

