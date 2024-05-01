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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة بيراميدز بالدوري

إنبي
إنبي

أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة  بيراميدز اليوم كما يلي: "علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة - مصطفى شكشك - بودي سمير - مودي ناصر - أحمد العجوز - مصطفى دويدار - أحمد حواش - محمد حمدي".

 

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق السماوى 12 أهداف.

 

في المقابل يحتل فريق إنبى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 وسجل لاعبوه 21 هدفاً واستقبلت شباك الفريق البترولى 17 هدفا.

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