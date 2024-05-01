القبض على 314 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا المخدرات

ووحققت الحملات نتائج إيجابية وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (289) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (314) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (159,496كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (20,550كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,405 كيلو جرام).كمية من مخدرالهيدرو وزنت (13,650كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (9,900 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (3,545 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (1,045 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (895 جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (450 جرام).(20) أمبول مخدر.عدد (8679) قرص مخدر.

قضت الدائرة 14 المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في خطف أحد الأشخاص مستغلين كثرتهم العددية من أجل الاستيلاء على منقولاته كرهًا عنه، وذلك بإنشاء حساب وهمي على الفيسبوك بأسماء إناث بقصد الخديعة والتضليل.

عن طريق الفيسبوك.. المشدد 10 سنوات للمتهمين بإستدراج شخص وسرقته بالإكراه

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار النجار وأيمن بديع لبيب.

ولأنهم في يوم 20/3/2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة، خطفوا المجني عليه أحمد. ح. ز، بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أنشأوا حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهدف ارتكاب الجريمتين، سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد. ح. ز بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، كرهًا عنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، محل الاتهام الأول والثاني.