بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة .. البنك الكيني يحسم تأهله إلى نصف النهائي

حسم فريق البنك التجاري الكيني للكرة الطائرة «سيدات»، تأهله إلى الدور نصف النهائي بالفوز على نظيره السجون الكيني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم الفريقين ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بالنادي الأهلي حتى 4 مايو المقبل.‏





أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم فريق البنك التجاري عرضًا مميزًا للغاية، وحسم الاشواط الثلاثة عن جدارة واستحقاق.

تقدم البنك الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-20، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لينهيه بنتيجة 25-22، قبل أن يحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-17.



الأهلي أمام الإسماعيلي ..

على صعيد كرة القدم ، مارسيل كولر، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.