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عاجل.. حزب الله يقصف منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ
الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي استهدفنا مبنى بالمطلة بالأسلحة المناسبة

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 05:00 ‏من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

إطلاق سراح شقيقة هنية ووضعها رهن الإقامة الجبرية

أطلقت إسرائيل اليوم الأربعاء سراح شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، التي اعتقلت قبل شهر "للاشتباه في تواصلها مع "حماس" والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل".

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم إطلاق سراح صباح عبد السلام هنية ووضعها رهن الإقامة الجبرية في منزلها في بئر السبع، بعد تقديم لائحة اتهام ضدها بـ"دعم الإرهاب والتواصل مع جهات إرهابية".

يشار إلى أنه في الأول من أبريل الماضي تمت مداهمة منزل صباح عبد السلام هنية (57 عاما) في تل السبع، وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على "وثائق ووسائل إعلام وهواتف و مئات الآلاف من الشواقل وأدلة أخرى تربطها بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة".

 


 

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