الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء مستعمرين على قافلتي مساعدات أردنية وتدعو لتحرك دولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداء مستعمرين، اليوم الأربعاء، على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين، ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.

ونددت الوزارة في بيان، بانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستعمرين المستمرة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، واستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة والمتواصلة لليوم 208 على التوالي.

ورأت أن إمعان إسرائيل في منع دخول المساعدات، ووصولها في بيئة إنسانية سليمة إلى مستحقيها، يعكس فشل النظام الدولي في توفير آليات عمل إنسانية ملزمة، أو عدم رغبة في تفعيل تلك الآليات إن وُجدت.

وأكدت أن اليمين الإسرائيلي واتباعه من المستعمرين، يتحدون يوميا إرادة السلام الدولية، ويستخدمون التجويع كسلاح حرب لقتل المدنيين الفلسطينيين، بما يؤدي إلى تخريب الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وفتح مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية، على قاعدة مبدأ حل الدولتين.

وشددت الوزارة على أن توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق، التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت بضغط دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، ولجم انتهاكات المستعمرين، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وكذلك تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2720 و2334، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها.

وشكرت الخارجية، الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، على الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

القبض على 300 متظاهر داعم لفلسطين داخل جامعتين أمريكييتين

قال عمدة مدينة "نيويورك" الأمريكية إريك آدامز اليوم الأربعاء إن قوات الشرطة ألقت القبض على ما يقرب من 300 شخص في جامعتي "كولومبيا" و"سيتي كوليدج" خلال فض التظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين.

وقال آدامز، إن السلطات نفذت الاعتقالات للتمييز بين من هم طلاب بالفعل وبين من لم يكن من المفترض أن يكونوا داخل الحرم الجامعي، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه. بي.سي." الأمريكية.

وتابع إن أفرادا لا ينتمون إلى الجامعة قادوا التظاهرات، وأن الجامعات كانت بحاجة إلى مساعدة شرطة نيويورك لإخلاء الحرم الجامعي.

يشار إلى أن موجة من التظاهرات الداعمة لفلسطين تجتاح مختلف الجامعات الأمريكية، والتي حاول عدد منها وقف التظاهرات عبر اللجوء إلى قوات الشرطة، الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات واعتقالات داخل عدد منها.