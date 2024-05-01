تهنئة من المصريين بالخارج للرئيس السيسي ولعمال مصر في يوم العمال العالمي

هنأ الدكتور إبراهيم يونس رئيس الجالية المصرية فى إقليم البيمونتي بشمال إيطاليا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والعالم بمناسبة عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو في كل عام.

جاء ذلك خلال مداخلته ظهر اليوم في مؤتمر تكريم العمال في عيدهم السنوي في مدينة تورينو باقليم البيمونتى بالشمال الإيطالي.

وقال يونس في مداخلته: “يسرني في هذه المناسبة العظيمة وتكريما لكل عمال العالم، أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والى شعب مصر وجميع عمال مصر والعالم بالتهاني الطيبة بهذه المناسبة السنويه، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على بلادنا وقيادتها الحكيمة ومؤسساتها وشعبها العظيم بالرفاهية والرخاء والاستقرار والسلام”.

كما هنأ الدكتور يونس رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع إيطاليا عمال ايطاليا والشعب الايطالي وقيادته الحكيمة، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد كل معاني التعايش و التسامح والمحبة ، راجيا الله عز وجل أن يوفقهم ويمتعهم بموفور الصحة والسعادة، رافعين شعار القيم السامية بمعاني التسامح والعطاء، والمحبة والسلام.

وجدير بالذكر ان العالم يحتفل بعيد العمال في الأول من شهر مايو من كل عام، بغرض إحياء ذكرى النضال والمكاسب التاريخية التي حققتها الحركة العمالية.



ويتم الاحتفال بيوم العمال في الأول من مايو من كل عام في العديد من البلدان حول العالم، إحياء لذكرى النضال من أجل حقوق العمال، والتي ولدت في الأصل من أجل تقليص اوقات وايام العمل، إضافة إلى الارتقاء بالجودة في جميع مجالات العمل المختلفة.

القطاع العام والخاص

و في اوروبا مثل مصر وكثير من دول العالم، تحتفل كافة المؤسسات والحكومات بهذا اليوم العالمي، فتغلق جميع المصالح الحكومية والقطاع العام والخاص، وتقوم المؤسسات بتكريم العمال وتحفيذهم و تحسين العلاقة بين العامل والمؤسسات والمصانع ، من اجل زيادة الإنتاج وجودة المنتج.

وبهذه المناسبة يشيد الدكتور يونس بما تقدمه الدولة المصرية من دعم للعمال ولمجالات العمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية، اضافة الى تقوم به المؤسسات المصرية من تنظيم للمنتديات و اللقاءات التثقيفية والدورات التدريبية، وورش العمل المختلفة في جميع المحافظات.

وكذا كل ماتقوم به الحكومة المصرية من دراسات وابحاث لمواجهة مشاكل العمال وتحقيق الأمن الوظيفي لهم، والحفاظ على حقوقهم، وتفعيل دور النقابات العمالية للقيام بدورها الأمثل تجاه العمال.

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