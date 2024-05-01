النيابة العامة تعلن إحالة المتهم بقتل الطفلة السودانية "جنيت" لمحكمة الجنايات

أعلنت النيابة العامة اليوم عن إحالة المتهم بقتل الطفلة السودانية "جنيت جمعة بطرس" إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته على جرائم خطفها وهتك عرضها وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتأتي هذه الخطوة بعد إتمام التحقيقات في القضية التي هزت الرأي العام المصري والعربي، حيث كشفت التحقيقات عن أن المتهم قد خطف الطفلة البالغة من العمر 10 أشهر أثناء لهوها مع شقيقتها أمام منزلهما، ثم توجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها قبل أن يقتلها خنقًا خوفًا من انكشاف جريمته.

وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات، وهو ما أكدته أيضًا نتائج الصفة التشريحية لجثة الطفلة.

وتنص المادة 230 من قانون العقوبات المصري على عقوبة الإعدام على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما تُشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة ضد طفل.

وإلى جانب إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أعلنت النيابة العامة أيضًا عن بدء التحقيق في كيفية دخول المتهم إلى مصر، خاصةً أنه يحمل سجلًا جنائيًا في بلده.

كما تُواصل النيابة العامة متابعة القضية عن كثب، والتأكد من حصول الطفلة جنيت وعائلتها على العدالة التي يستحقونها.