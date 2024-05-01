مدير عام تعليم نجع حمادي يبحث آليات استلام و تسليم التقارير السنوية

عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام الإدارة، اجتماعا تنسيقيا بشأن استعراض آليات تسليم التقارير السنوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

استهدف الاجتماع، حضور الأستاذ مدحت يوسف درياس موجه أول مالي وإداري، ومحمد حجاج عبد الرحمن رئيس قسم الموارد البشرية، والأستاذة فيفي حسين همام موجه مالي وإداري، والأستاذة نوره عبد الرحيم علي رئيس قسم التقارير، والأستاذة كوثر أحمد محمود رئيس وحدة العقوبات.

و ناقش الاجتماع، تنفيذ آليات مواعيد استلام وتسليم التقارير السنوية، وتحديد موعد استلام المدارس من قسم التقارير ، وكذا تكليف التوجيه المالي والإداري، بمراجعة التقارير ومدي صحة بياناتها، وأيضا تكليف قسم الموارد البشرية ووحدة العقوبات بإعداد حافظة تحتوي علي الحاصلين علي جزاءات والموقع عليهم عقوبات و المحالين للمحاكمة التأديبية وتسليمها لقسم التقارير لمراجعتها ومطابقتها بالبيانات الواردة من المدارس

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن عن موافقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنشاء مستشفى جديدة بمدينة قوص بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنية، على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بمكتبه لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصحة بقنا، وذلك بحضور الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و عبد اللاه خبير رئيس مركز ومدينة دشنا والدكتورة سمر عاطف مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واضاف الداودي، أنه جارى استصدار قرار احلال وتجديد مستشفىات نقادة و الوقف المركزي ، اما بالنسبة لمتابعة الموقف التنفيذي مشيرا إلى أن نسب تنفيذ تطوير مستشفى أبوتشت المركزى بلغت ٨٥ %، وسوف تدخل الخدمة في ٣٠ يونيه المقبل، ومشروع تطوير مستشفى دشنا المركزى بلغت نسبة التنفيذ به ٧٠% .

واوضح الداودى أن مستشفى نجع حمادى العام تعمل الآن بكامل طاقتها والتى تقع على مساحة 2800 م2، بطاقة 173 سريرًا، ويحتوى على أقسام (الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن، قسم الغسيل الكلوى ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم 28 عيادة، وقسم المناظير، وقسم إقامة مرضى بطاقة 20 سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم 1` حضانة مبتسرين، 14 سرير ولادة حديثة وسرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى 51 سرير إقامة تخصصات و2 قاعة تدريب، قسم العمليات يضم 5 غرف عمليات متنوعة، 8 أسرة إفاقة، 2 أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزى والعناية المركزة 11 سرير، سرير عزل.

وأكد محافظ قنا، علي أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، منوهاً أنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. يذكر ان مستشفى فرشوط المركزي سبق تشغيل قسمي الرعاية المركزة للأطفال والذى يحتوي على 16 سريرا، وقسم الأشعة المقطعية، والذى يضم أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا، ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة؛ وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية، بالإضافة الى قسم العناية المركزة للكبار، بما يسهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن تشغيل قسم الحضانات بسعة 15 حضانة.