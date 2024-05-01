محافظ جنوب سيناء يشهد حفل ختام أنشطة العام الدراسي 2023 – 2024

رعاية المواهب ..

شهد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حفل ختام أنشطة العام الدراسي 2023 – 2024، الذي أقيم بمدرسة الزهور الابتدائية التابعة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات بالمحافظة

وتضمن الحفل فقرات استعراضية، فلكلور سيناوي، وعرض فرعوني، اغانى وطنية ، وعروض فنية لمرحلة رياض الأطفال

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بمواهب الطلاب الفنية،والثقافية ، مؤكدًا على استمراره في دعم كافة مواهب أبناء المحافظ، كما أشار الى أهمية استمرار إقامة المسابقات الفنية المختلفة واكتشاف المواهب في كافة المجالات وتنميتها ، واتاحة روح المنافسة الشريفة لإبراز أفضلها.

ووجه المحافظ ، بإقامة دورات تدريبية لطلاب المدارس في مجالات الكمبيوتر والبرمجة الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وذلك بإعداد البرامج المتخصصة حيال هذا الامر وتطبيقها من خلال عدة دوارات بكافة مدن المحافظة .

وأكد أن الكمبيوتر والبرمجة لغة العصر الحديث، لذا لابد من إعداد الأجيال المقبلة لتكون جاهزة لمواكبة كل ما هو جديد، كونهم هم مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن دورات البرمجة ستنطلق عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقرر المحافظ صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه، لكافة المشاركين في العروض الفنية بالحفلة، والقائمين على تدريبهم من المعلمين بمدرسة الزهورالابتدائية .