تكريم الفائزين في مسابقة القارئ بتعليم نجع حمادي

كرم عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأربعاء، بمكتبه، الفائزين في مسابقة القارئ التي نظمها وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارة، علي مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وحضور الدكتوره نجاة عبده عارف مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بقنا، و محمد عبد الصبور موجه أول اللغة العربية والتربية الإسلامية، و محمد أحمد إبراهيم موجه اللغة العربية، و أحمد عزت عباس مسؤول وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، و منتصر محمود عبد الرحيم المسؤول التكنولوجي للوحدة.

وأوضح أحمد عزت عباس مسؤول وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن مسابقة القارئ جرت فعالياتها علي مدار ثلاثة أيام خلال شهر رمضان المبارك، وشارك فيها 32 متسابق، وفاز فيها بالمركز الأول 11 متسابق بالشهادة الذهبية.

من جانبه، هنأ مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، المعلمبن الفائزين، وتمني لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات، مقدما شكره لمسؤولي وحدة الدعم والتواصل بالإدارة لتنظيم المسابقة، ولتفعيل دور وحدة الدعم والتواصل، ولأعضاء لجنة التقييم لجهودهم في إتمام المسابقة علي الوجه الأكمل.

وكانت محافظة قنا، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة قنا ومراكزها، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة .

ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه تم تكليف مديريات التموين والصحة والطب البيطري ، بالتنسيق مع مباحث التموين شن حملات مكثفة ، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين ، لافتا إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، و ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن، وغرفتين عمليات مديريتي الصحة والتموين ، لتلقى إي شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الاحتفالات .

وأضاف الداودي، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية ، و التأكد من توفير الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ واكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات ، مؤكدا أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، و توفير الأدوية الاسعافيه على مدار 24 ساعة ، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي ، لتلقى البلاغات وسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ ، فضلا عن تكليف إدارة المرور بنشر اللجان المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات.