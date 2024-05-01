ورشة عمل حول ريادة الأعمال والتنمية المستدامة فى كلية الزراعة بالفيوم

شهد الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة فى جامعة الفيوم ورشة العمل التي نظمتها مكتب الفاو بالجامعة حول ريادة الأعمال والتنمية المستدامة بحضور الدكتور جمال فرج وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سناء هارون مدير مكتب التايكو والمشرف على مكتب الفاو بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

حاضر خلال ورشة العمل الدكتور كمال غلاب الأستاذ بكلية الزراعة والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجيه لدول حوض النيل.

أوضح الدكتور محمود عبد الفتاح أن الفاو هي منظمة تابعة للأمم المتحدة ومعنية بالزراعة والغذاء، وتعمل على مكافحة الجوع والفقر والحفاظ على الأمن والسلامة الغذائية حول العالم، لا سيما في الدولة النامية ومقرها في العاصمة الإيطالية روما ولها عشرة فروع رئيسية حول العالم.

وأشار إلى أن منظمة الفاو تقوم بتنفيذ مشروعات إنمائية كبيرة وتهتم بتحقيق التنمية المستدامة، ووجه سيادته طلاب كلية الزراعة بالاهتمام بإعداد أنفسهم، حيث تتوفر

الفرصة للعمل ضمن فريق منظمة الفاو بالقاهرة كونها تهتم بشكل أساسي بمشروعات الزراعة والغذاء.

وأكدت الدكتورة سناء هارون أن ورشة العمل تأتي ضمن أنشطة مكتب الفاو بالجامعة وتسعى لتوطين مفهوم ريادة الأعمال في عقول الشباب كي يكون لديهم أفكار ابتكارية ومختلفة قادرة على تنفيذ مشروعات تخدم المجتمع مستقبلا، ودعت الطلاب للتعبير عن أفكارهم والتخلص من الخوف والتردد وتعلم اللغات واكتساب الأسس العلمية لريادة الأعمال والعمل الجماعي والتركيز على العمل الحر وأن يكونوا أصحاب مشروعات خاصة.

وخلال ورشة العمل تناول الدكتور كمال غلاب الحديث حول العلاقة بين ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وشرح لمفهوم التنمية المستدامة وهو استغلال جيد للموارد يضمن حقوق الأجيال القادمة ويحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن ريادة الأعمال هي فكرة يتم تحديدها وترجمتها إلى نشاط مخطط ويتم تنفيذه بشكل مبتكر مشيرًا إلى أن رائد الأعمال لا بد أن يتسم بالقدرات الذهنية الجيدة والتخطيط والمبادرة وأن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وأن يمتلك المهارات اللازمة كالاستقلالية والمخاطرة. وشدد على ضرورة أن تكون المشروعات الرائدة لا بد أن تحافظ على البيئة وتستخدم التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمشروعات الصغيرة وتسهيل إجراءات إنشائها، وتمكين المرأة والشباب وتطوير قطاع الزراعة المستدامة.

من جانبه أكد الدكتور جمال فرج دعم إدارة الكلية لكافة الأنشطة الطلابية والأفكار الإبداعية التي تخدم العملية التعليمية، مشيدًا بالتميز الكبير لطلاب كلية الزراعة على كافة المستويات العلمية والثقافية والأخلاقية.

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