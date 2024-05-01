محافظ جنوب سيناء يعطى إشارة البدء لإنشاء 60 منزلا بدويا بمنطقة الجبيل

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الاربعاء، بإعطاء إشارة البدء لتنفيذ مشروع انشاء ٦٠ منزل بدوي بمنطقة الجبيل بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، و اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء مهندس وائل مصطفى حسين رئيس جهاز تعمير سيناء ، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

والمشروع قابل للتعلية ويشمل شبكات المرافق ( مياة - صرف صحي - طرق - أعمدة اناره ).

وأشار رئيس جهاز التعمير خلال شرحة لماكيت المشروع أن المساحة الاجمالية للمشروع ٤٠ الف متر بينما تبلغ مساحة المنزل ٩٠ متر صافى و ٢٤٠ متر بالحوش و الارصفة و الجراش و يتكون المنزل من ( ٢ غرفه - صالة - مطبخ - حمام ) وأشار المحافظ لضرورة وضع تصور لانشاء منطقة خدمية موازية للموقع تشمل منطقة خدمات للاهالى .

المشروع إشراف و تمويل الجهاز المركزي للتعمير، ومن الجدير بالذكر ان محافظ جنوب سيناء قام بوضع حجر الأساس لمشروع انشاء 60 بيت بدوى بقرية راس النقب بمدينة طابا خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة ،ليصبح عدد البيوت البدوية التي تم وضع حجر أساسها خلال الفترة الاخيرة 120 بيت في كل من قرية راس النقب بطابا ومنطقة الجبيل بطور سيناء .

وفي سياق أخر - ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي رقم " 3" التي عقدت بقاعة اجتماعات الديوان العام بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية.

في بداية الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء، علي محضر الجلسة السابقة، وشدد المحافظ علي المتابعة التامة لكافة القرارات والمشروعات الجارية وتذليل اية عقبات قد تعيق التنفيذ.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي سيتم افتتاحها بمدن المحافظة خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وتم خلال الجلسة عرض مقترح المتخللات الواقعة بتقسيم المزاد بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ عن طريق المزاد العلني وعرض الشروط والضوابط.

وتم خلال الجلسة الموافقة علي تعديل تخصيص الأرض والمبنى المستغل كمدرسة ثانوية تجارية بمدينة أبورديس ليكون لصالح مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بدلا من الوحدة المحلية لمدينة أبورديس.