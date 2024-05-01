بث مباشر.. وفد سياسي وإعلامي ورياضي يدشن مدينة السيسي في سيناء

حرصا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لقرائها ومتابعيها، تقدم بثا مباشرا لتدشين وفد سياسي وإعلامي ورياضي ورموز مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل مدينة السيسي في سيناء.

ومدينة السيسي التي تقع بمنطقة العجراء في رفح، تقع تحت تصرف القوات المسلحة، وسيجري إنشاؤها لكي تكون مجتمع تنموي يخدم سكان المنطقة، لكن لم تعلن محافظة شمال سيناء من جانبها عن أية معلومات تخص المشروع.

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وفي منتصف نوفمبر2023، أعلن ‘اتحاد قبائل سيناء’، وضع حجر الأساس لمدينة العجراء شرق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ، إبراهيم العرجاني، وقائد الجيش الثاني، اللواء محمد ربيع، ومحافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة.

وقال الاتحاد، إن مدينة العجراء الجديدة تتكون من قرابة 900 بيت، توفر السكن لـ3500 نسمة من أهالي سيناء في هذه المدينة الجديدة. وسيتم أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث جرى تنفيذ 4352 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ومن المخطط بدء تنفيذ 9248 وحدة سكنية أخرى في المرحلة الثانية واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

إنشاء مجتمعات تنموية في وسط سيناء

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إنه جرى تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً في شمال ووسط سيناء، بما في ذلك منازل بدوية في بئر العبد ونخل والحسنة، وإسكان اجتماعي في مناطق أخرى، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مشروعات أخرى تشمل 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات في رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعاً في الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات في العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، وإقامة مدارس ومستشفيات ومراكز خدمات وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة في المنطقة.