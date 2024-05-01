تقرير.. تاريخ لقاءات الإسماعيلي تحت إدارة الحكم أحمد الغندور

أسندت لجنة الحكام إلى الحكم أحمد الغندور إدارة قمة الإسماعيلي مع الأهلي اليوم الأربعاء لحساب منافسات الجولة عشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل لقاءات الإسماعيلي تحت صافرة الحكم أحمد الغندور والتي جاءت كالتالي …

لعب الفريق 17 مباراة فاز 3 تعادل 8 خسر 6 له 15 أهداف عليه 17 هدفا كلين شيت 5 مباريات

الدورى العام ..

* يوم 29 ديسمبر 2013 فاز على تليفونات بنى سويف 3 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى 2 منهم ضربة جزاء وشوقى السعيد )

* يوم 5 مايو 2014 تعادل مع حرس الحدود صفر / صفر بالإسكندرية

* يوم 5 فبراير 2015 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى ( أحمد سمير فرج من ضربة جزاء )

* يوم 2 يوليو 2015 فاز على سموحه 3 / 1 بالإسماعيلية ( إيمانويل بناهينى 2 وعمرو السولية )

* يوم 15 مارس 2016 خسر من الاتحاد صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 27 أكتوبر 2016 خسر من مصر المقاصة 1 / 2 بالإسماعيلية ( إيمانويل بناهينى )

* يوم 31 أغسطس 2018 تعادل مع النجوم 1 / 1 بالقاهرة ( عبد الرحمن مجدى )

* يوم 18 أكتوبر 2019 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 5 مارس 2021 تعادل مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 5 مايو 2021 فاز الإسماعيلى على الجونة 3 / 2 بالإسماعيلية ( فخر الدين بن يوسف 2 ومحمد صادق )

* يوم 5 يوليو 2021 خسر الإسماعيلى من الاتحاد 1 / 2 بالإسماعيلية ( أرى بابل من ضربة جزاء )

* يوم 26 نوفمبر 2021 تعادل مع غزل المحلة صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 7 مارس 2022 تعادل مع فاركو صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 3 يناير 2023 تعادل مع البنك الأهلي صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 5 يوليو 2023 خسر من الأهلي صفر / 1 ملعب الأهلي بالإسكندرية

* يوم 1 يناير 2024 تعادل مع المصري البورسعيدي 1 / 1 ملعب المصري بالإسكندرية ( عبد الرحمن مجدي/ فخر الدين بن يوسف فى مرمي فريقه الأسبق )

كأس مصر ..

* يوم 5 مايو 2019 خسر من الاتحاد فى ربع النهائى 1 / 3 ” كريم بامبو ” بعد أن إستمرت للأشواط الإضافية

الإنذارات لـ 19 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لباهر المحمدي

• إنذارين لعمر الوحش

• إنذار لكلا من محمود عبد العزيز ومحمد فتحى ومروان محسن والغانى إيمانويل بناهينى ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وشريف حازم ومحمود متولى وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى والنامبيى بنسيون شيلونجو ومحمد عادل وشكرى نجيب ومحمد عمار وعمرو الحلواني وعماد حمدي وعمر الساعي ومحمود الشبراوي

الطرد لـ لاعبًا ..

• الطرد المباشر للغانى جون آنطوى

3 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة تليفونات بنى سويف 2013

• فى مباراة المصرى 2015

• فى مباراة الجونة 2021

• فى مباراة الاتحاد 2021

4 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة مصر المقاصة 2016

• فى مباراة النجوم 2018

• فى مباراة حرس الحدود 2019

• فى مباراة الجونة 2021

الجدير بالذكر أنه كان حكما لمباراة الإسماعيلى والمصرى موسم 2019 / 2020 التى تم إحتسابها للدراويش قبل أن يتم إعادتها مرة آخرى من قبل لجنة المسابقات بالجبلاية