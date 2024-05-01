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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غنيم قائما بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن

المهندس أمين حسن
المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - الشاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

كما أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي الدكتور  حسن على محمد على الشوربجي - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

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