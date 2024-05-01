غنيم قائما بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - الشاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

كما أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي الدكتور حسن على محمد على الشوربجي - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.