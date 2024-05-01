غنيم قائما بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - الشاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
كما أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي الدكتور حسن على محمد على الشوربجي - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق
- قطاع الشئون العقارية
- عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن
- وزير الإسكان
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
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- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- هيئة المجتمعات العمرانية
- علي محمد علي
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- عاصم الجزار
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
- الدكتور حسن على محمد على الشوربجي
- المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم