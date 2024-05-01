تعليم سوهاج تعلن عن تفاصيل جوائز مسابقة المستشار محمد شوقي الفنجري

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أعلنت عن فتح باب الاشتراك في المسابقة السنوية لجائزه المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري وكيل هيئه قضايا الدولة الأسبق لعام ٢٠٢٥، والتي تبلغ إجمالي قيمه الجوائز المالية الممنوحة للفائزين بها (٦٠) ألف جنيه .

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتي في إطار دعم وتنمية روح الابتكار والبحث العلمي والأدبي للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأوضح الدكتور ياسر محمود المسابقة تجرى عن طريق أبحاث تقدم في إحدى الموضوعات التالية : مسؤولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات - جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي .

ويمنح خلالها الفائزين جائزة تقديرية لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه حيث قررت اللجنة العليا للمسابقة تخصيص مبلغ ٤٠ ألف جنية جائزتين اصليتين لا تقل قيمه الجائزة الواحدة عن ٢٠ ألف جنيه في أي من الموضوعات سالفة الذكر الخاصة بالمسابقة مع تخصيص مبلغ ٤٠ ألف جنيه لعدد ٨ جوائز تشجيعة للأبحاث المتميزة الغير فائزة بالجوائز التقديرية بواقع ٥ آلاف جنيه لكل بحث تشجيعاً لهم .

وحددت اللجنة العليا للمسابقة ٣١ يناير ٢٠٢٥ موعد نهائي لتقديم الأبحاث والتي سوف يتقدم المتسابق بتسليمها باليد بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة بالقاهرة .

وتجرى المسابقة طبقا للشروط التالية:

- أن تكون الأبحاث مقدمه من ٣ نسخ لا تقل عن ٧٠ صفحة ولا تزيد عن ١٥٠ صفحة .

- تكون الأبحاث حديثة لم يسبق نشرها أو تقديمها لأى جهة أخرى .

- ألا يكون المتسابق قد حصل على أي جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لمنح الفرصة لغيره من المتسابقين .

وفي سياق آخر وجه الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والأستاذ سليمان بخيت، وكيل المديرية، الشكر والتحية إلى جميع العاملين بقطاع التعليم بسوهاج، بمناسبة احتفال مصر اليوم بعيد العمال.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه في هذه المناسبة يتوجه بكل الشكر والتقدير إلى العاملين في قطاع التعليم بسوهاج، لما يبذلونه من جهد لخدمة أبنائنا الطلاب ووضع قطاع التعليم بمحافظة سوهاج في المكانة اللائقة به، مؤكدًا أن هذه الجهود تعد مثالًا للعمل والعطاء المتواصل الذى نعهده دومًا من أبناء سوهاج، وهو الجهد الذى يصب في إطار مسيرة التنمية التي تنفذها مصر لبناء حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها.