جامعة الزقازيق تشارك في الملتقي العاشر للطالب والطالبة المثاليين

شاركت جامعة الزقازيق في الملتقي القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين والمبادرة الثالثة لسفراء النوايا الحسنة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بجامعة الفيوم، خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ إبريل وبمشاركة ١٧ جامعة بعدد ٧٢ من الطلاب والطالبات المثاليين، بالإضافة إلى ٣٠ طالبا وطالبة بمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم.

وشمل الوفد ٦ طلاب منهم عدد ٤ طلاي، وطالبتين من سفراء النوايا الحسنة، بتنفيذ من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت إشراف وتنفيذ محمد متولي مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب، وأيمن مصطفي مشرف رعاية الشباب.

وهنأ الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالملتقى، معرباً عن فخرة وإعتزازه بطلاب الجامعة، لتمتعهم بقدرات وخبرات ومهارات عالية، مؤكداً حرص الجامعة علي صقل مهارات الطلبة وتقديم البرامج التي تسهم في تأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، وإتاحة الفرصة للمشاركة في مختلف الأنشطة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالطلاب ذوي القدرات الفائقة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الجامعي.

وشمل إعلان نتائج المسابقات خلال الملتقى؛ منح جوائز تميز خاصة من لجنة التحكيم، لكل من الطلاب كيرلوس أيمن بجامعة الزقازيق، ومحمد أحمد بجامعة القاهرة.

يشار إلى أن مشاركة الجامعة في مثل تلك المسابقات من أهم أهدافها هو تحقيق التواصل بين الجامعات المصرية، وتوطيد أواصر الترابط والمعرفة بين طلاب الجامعات المصرية، وكذلك التبادل المعرفي والثقافي والاجتماعي فيما بينهم.

وفي سياق متصل، كرم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق، اليوم الثلاثاء، فريق كره القدم الخماسية الحاصل على المركز الأول فى مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي في الفترة من ٢٠: ٢٥ إبريل ٢٠٢٤، بمشاركة نحو ٥٠٠ طالباً وطالبة من ٣٠ جامعة حكومية وأهلية وخاصة، تحت شعار " مصر حرة آمنة سالمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الطلاب المتفوقين في مختلف الأنشطة علي مواصلة مسيرتهم المتميزة، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالإضافة إلى المشرفين على وفد الجامعة والطلاب المشاركين بالمهرجان.

وخلال اللقاء، أهدى الدكتور خالد الدرندلي هذا الفوز لجميع منتسبي جامعة الزقازيق، موجهاً الشكر والتقدير لكل أعضاء الفريق والقائمين عليه، معرباً عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز المتميز، مشيراً إلى أن ما وصل إليه الطلاب لم يكن وليد الصدفة بل كان نتاجاً لجهودهم وتعاونهم والتزامهم بروح الفريق الواحد، ومؤكداً أيضاً تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية المختلفة.

وأكد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب خلال التكريم، أن أعضاء فريق الجامعة أثبتوا من خلال هذا الانجاز؛ انهم سفراء لجامعة الزقازيق، وأنهم قادرون على تحقيق النجاح والتميز في مختلف المحافل الرياضية والأنشطة المختلفة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق درع البطولة وكأس الفوز للدكتور رئيس الجامعة، مُعربين عن امتنانهم الشديد لما يقدمه من دعم كبير لكافة الأنشطة الطلابية.

واستطاع فريق الجامعة خوض المنافسة فى المهرجان بشكل قوي من خلال التغلب علي ست فرق و هي (الإسكندرية، المنصورة، المنيا، طنطا، سوهاج، السويس) وتحقيق الفوز بالحصول علي المركز الأول.