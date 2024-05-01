غرفة الإسكندرية" تعقد اجتماعًا لبحث تنفيذ مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية"

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، اجتماعاً لبحث آليات تنفيذ مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية"، وذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، والأستاذ إينريكو أزوني مدير المشروع من الجانب الإيطالي، وعدد من المزارعين والنحالين ومنتجي الألبان.

وخلال اللقاء تم شرح فكرة المشروع والهدف منه، حيث يستهدف المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والأفراد من صغار المزارعين، ومنتجي السلع الغذائية ومنتجات المناحل والصيادين والحرف اليدوية التقليدية والأغذية السريعة التقليدية للمشاركة في سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية Alexandria Farmers Market.

كما يشمل المشروع تقديم عدد من التدريبات للمشتركين في أساليب التعبئة والعرض والتسعير وسلامة الغذاء إضافة إلى الدعم الفني، وتوفير مكان بيع أسبوعي في سوق من المقرر أت يقام بموقع متميز وسط مدينة الإسكندرية.

ويأتي المشروع بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ووزارات التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين.

و في سياق اخر استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، سلسلة الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية الخاصة بمنفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري.

وذلك بمشاركة وفد ليبي مكون من الدكتور صالح خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا، واللواء سالم الباح مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبدالغني رئيس مركز امساعد البري، والأستاذ منعم ناجي السعيدي رئيس الغرفة التجارية ببنغازي المكلف، والأستاذ محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.

ومن الجانب المصري عضوي مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب والمهندس أشرف أبو إسماعيل، والدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، والأستاذ خالد الشربيسي مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، والأستاذ محمد لبيب مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، والأستاذ عاصم صومع رئيس قسم المكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، والأستاذ سيموني حنيدي باحث بالمكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، والأستاذ محمد العرجاوي نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة، والأستاذ هاني بركات مدير لوجستيات شركة جهينة.

واستهدف اللقاء استكمال مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وامساعد البري.

وفي بداية اللقاء رحب المهندس أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أن لقاء اليوم يعد هو الثاني من لقاءات التعاون المشترك بين منفذي السلوم وامساعد البري، لبحث سبل التعاون، ومناقشة المعوقات بين الجانبين والوصول لحلول مرضية للطرفين.

من جانبه، أكد الدكتور صالح خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا أن الهدف من اللقاء الوصول لاتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والليبي خاصة بين منفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري.