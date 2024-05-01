محافظ بني سويف يشارك العمال إحتفالية الإتحاد المحلي للنقابات

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمها الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، بمناسبة عيد العمال، وذلك بقاعة نادي الإدارة المحلية، وفي حضور ناصر البطل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال ببني سويف،أحمد نظمي مدير عام مديرية العمل، أحمد حسن عابدين نائب رئيس الاتحاد المحلي ، وعدد من التنفيذيين وأعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين وأعضاء الاتحاد والنقابات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي من قيادات الأوقاف والكنيسة

وفي كلمته ، تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة عمال بني سويف ، في عيدهم الذي يوافق الأول من مايو كل عام ، مؤكدا أن الأيدي العاملة في مختلف القطاعات هي الثروة الحقيقية لمصرنا العزيزة والوقود والمحرك الأساسي لكافة عمليات الإنتاج الذي تعتمد عليه الدولة في تحقيق أهدافها ،في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،منوها عن اللفتة الطيبة من رئيس الجمهورية بتقديم التهنئة "عبر صفحته الرسمية" للعمال بعيدهم ، والتي تمثل رسالة لنا جميعاً بأهمية وضرورة السعى لبناء ونهضة وطننا العزيز ، لافتاً إلى الجهود الكبيرة والمشروعات العملاقة التي حظيت بها بني سويف ورأيناها جميعا "خلال زيارة للمحافظة" وحجم ونوع الإنجازات التي تمت في مختلف القطاعات والمرافق ، وهو ما يحتم علينا استمرار بذل مزيد من الجهد لتعويض ما فاتنا خلال الفترات الماضية

كما أشار المحافظ إلى حرصه وسعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تعد احتفالية خاصة مع توجه بني سويف بشكل متسارع إلى الإنتاج الصناعي"بجانب تميزها في الجانب الزراعي وهو ما نلمسه من التوسع في النشاط الاستثماري والصناعي واجتذاب كبريات الشركات العالمية والكيانات الصناعية عالمياً ومحلياً ، في ظل وجود 8 مناطق صناعية توجد بها شركات ومصانع منتجة تعمل في كافة الأنشطة والقطاعات وهو ما يستلزم استمرار وتعزيز عملية التدريب للحصول على أيدي عاملة مؤهلة لتتواكب مع حجم التوسع في الأنشطة الصناعية ، مختتما كلمته بتوجيه التحية لكل يد عاملة منتجة تسعى للمشاركة في استكمال مسيرة النهضة والتقدم لبلدنا بدات الاحتفالية بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم للقارئ د.عادل حيدر ، ثم كلمة لرئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال ببني سويف وكلمة لمدير العمل بالمحافظة ، وعرض فيلم وثائقي عن الجهود المبذولة في ملف تأهيل وتدريب العمالة ، فيما اختتمت بصورة جماعية مع المكرمين خلال الاحتفالية

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