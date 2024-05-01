وضع التربة الزلطية بطريق "الأربعين - المعلمين" بحي غرب أسيوط تمهيدًا لرصفه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري وضع التربة الزلطية بالطريق الواصل بين الأربعين والمعلمين بحي غرب تمهيداً للرصف ضمن خطة التطوير والتجميل المتواصل تنفيذها بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين واطفاء المظهر الجمالي لهذه المناطق عن طريق الرصف وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة منها والتي يصعب رصفها بالطرق التقليدية فضلاً عن وضع البلدورات وتحديد وتركيب الأرصفة ووضع الانترلوك بها .

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إعادة تمهيد وتسوية الطريق الواصل بين الاربعين والمعلمين وشارع التلاجة بنطاق حي غرب وعدد من الشوارع المتفرعة بالجليدر ورفع المعوقات والمخلفات والتعديات على حرم الطريق ووضع التربة الزلطية ودكها باستخدام معدات الحي ووحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة تمهيداً للبدء في أعمال ومراحل الرصف المقرر تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتسهيل وتيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين ضمن أعمال التطوير والتجميل بشوارع الحي على أن يتم استكمال باقي الشوارع وفقاً للامكانات المتاحة لافتاً إلى المتابعة الدورية والإشراف على أعمال ومراحل التنفيذ من ابوالعيون ابراهيم رئيس حي غرب وأشرف طنطاوي نائب رئيس الحي للاطمئنان والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وفقاً للجدول الزمني المقرر مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات والرصف بالحي ووحدة مشروع الرصف بالمحافظة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع.