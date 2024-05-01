10 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

كثفت وزارة الداخلية، الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (10402) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(169) مخالفة السير بدون تراخيص.

(24) دراجة نارية مخالفة.

(6326) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(28) مخالفةموقف عشوائى.

(76) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

مخالفتين شروط التراخيص.

كشف ملابسات الاعتداء على عامل على يد مجهولين في كفر شكر



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل على يد مجهولين بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية.

تبين أنه تبلغ لمركزشرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل بمحطة وقود ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه ، و(شخصين ، مقيمان بذات العنوان) لسابقة قيام أحدهما بإقتراض مبلغ مالى من المجنى عليه ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم وقام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته.

تم ضبط المتهمان وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابها الواقعة لذات السبب.

في سياق آخر، قررت جهات لتحقيق، حبس صاحب مصنع وزوجته وصديقه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الدقهلية.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد نجح فى ضبط صاحب مصنع وزوجته وصديقه للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بالملابس.



النصب والاحتيال على المواطنين

تلقى مركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من 15 شخصا، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس، زوجته، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها فـى المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.