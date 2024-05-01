إجراء القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري الجديد بمدينة جرجا

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عقب زيارته الأخيرة للسوق الحضري الجديد بمدينة جرجا، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالبدء في تسكين الباعة الجائلين بالسوق الجديد عن طريق إجراء القرعة العلنية للاختيار من بين المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، وذلك في إطار خطة المحافظة ورؤية وزارة التنمية المحلية؛ للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضرية حديثة تتسق مع المظهر العام للجمهورية الجديدة .

وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم إجراء القرعة العلنية لتسكين المرحلة الأولى وتأجير محلات السوق الحضري الجديد، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإجراء القرعة بين من تقدموا وسبق حصرهم بمعرفة اللجنة وعددهم 20 بائع أسماك، وتم ترسية القرعة على 15 متقدم لعدد 15 محل ممن تنطبق عليهم الشروط، وجاري إجراء المرحلة الثانية لاستكمال محلات الأسماك والدواجن واللحوم بالسوق.

يذكر أن السوق الحضري الجديد بجرجا مقام على مساحة 2000 متر مسطح، بتكلفة 40 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والمرافق، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، ويضم 75 محل مخصصة لأنشطة " أسماك، لحوم، ودواجن"، وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى 46 بائكة لبيع الخضر والفاكهة، و 13 بائكة خدمات عامة.