"القاهرة الإخبارية": إيقاف حرب روسيا وأوكرانيا ما زال مستبعدا بسبب خطوات الغرب

كشف حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، عن تفاصيل الصراع الدائر الآن بين روسيا والغرب، موضحًا أن تحديدا حلف الناتو في الأراضي الأوكرانية أخذ عدة أشكال في المواجهة غير المباشرة بين الجيش الروسي وجيوش الناتو، مشددًا على أن حرب الاستنزاف والحرب الاقتصادية والمعارك الجيوسياسية والمعارك الإعلامية من أكثر الأساليب التي يتم انتهاجها من جميع الأطراف في المواجهة.

الصراع الدائر الآن بين روسيا والغرب

وأوضح “مشيك”، خلال مداخلة له عبر شاشة “القاهرةا الإخبارية”، أن اليوم تفقد وزير الدفاع الروسي غرفة العمليات واطلاعه على آخر مستجدات العملية العسكرية، وطلب من قادة غرفة العمليات ضرورة تسريع انتاج المعدات العسكرية التي تحتاجها القوات الروسية.

وتابع أن الجميع يعلم أن إيقاف الحرب الحالية ما زال مستبعدا في الوقت الحالي،لأن الخطوات الغربية لا تشير إلى إمكانية حدوث المفاوضات.



وحذر السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، بأن الغرب قد يبدأ حربا عسكرية مباشرة مع روسيا، بسبب تدهور وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة.

وقال بوشكوف: "التحالف الغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع روسيا، وقد يؤدي ذلك إلى انتقاله من الحرب بالوكالة إلى صدام عسكري مباشر بين الناتو وروسيا".

ووفقا لبوشكوف، فأنه بدلا من تقليص المشاركة الغربية في الصراع الأوكراني، بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية، بدأ الناتو في التكثيف والاستعداد للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية.

وأشار بوشكوف، إلى أن انتصار "حزب الحرب" في الغرب تدل عليه تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول استعداد فرنسا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حول نقل الاقتصاد البريطاني إلى حالة الحرب، و تخصيص المساعدات لكييف من الولايات المتحدة، وتوفير الصواريخ الطويلة المدى للقوات المسلحة الأوكرانية واحتمال قيام الطيارين الغربيين بالتحليق بطائرات مقاتلة، واحتمال أن يطير الطيارون الغربيون بمقاتلات "إف 16" في أوكرانيا بسبب ضيق الوقت لتدريب الطيارين الأوكرانيين".

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو، في مناسبات عدة، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.