مدافع بايرن ميونخ يحبط جماهيره في مباراة ريال مدريد

أبدت جماهير نادي بايرن ميونخ استيائه من مدافع الكوري كيم مين جاي بعد مستواه المتراجع في مباراة فريقهم أمام ريال مدريد أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعادل ريال مدريد مع بايرن ميونخ بهدفين لكلاهما على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.



تابعت التقارير الصحفية الألمانية أن التعادل لم يكن النتيجة المرجوة من المباراة، وكانت مريرة بشكل خاص بعد مستوى كيم مين جاي السيئ بعدما قدم الفريق البافاري أداءا جيدا منذ بداية المباراة بعد هفوتين كبيرتين.



وواصلت التقارير أن الجماهير بايرن ميونخ تأمل في الوصول إلى نهائي ويمبلي ومازالت لديها أمل في تحقيق ذلك بعد التعادل الإيجابي.



وأشارت إلى أن نتيجة المباراة كانت خاطفة بسبب أفعال غير ضرورية في تلك المرحلة النهائية، مضيفة أن النتيجة مؤسفة.



وواصلت أن ريال مدريد لديه أفضلية نفسية بشكل واضح بعد التعادل الإيجابي خارج الديار، ما يجعلهم يدخلون المباراة بأمل أكبر في مباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

هاري كين أمام إنجاز تاريخي



وينتظر هاري كين إنجاز تاريخي، حيث يحتاج هدفًا واحدًا ليصبح أفضل هداف إنجليزي، في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 29 هدفًا، ليتساوى مع واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، الذي سجل 30 هدفًا.

ويحتل هاري كين المركز الثاني في قائمة الهدافين الإنجليز برصيد 29 هدفًا، خلف روني، ويتفوق على رحيم سترلينج، نجم فريق مانشستر سيتي السابق وتشيلسي الحالي 27 هدفًا.

وسيكون لدى مهاجم بايرن ميونخ، فرصة لمساوة روني في عدد الأهداف أو تخطيه عندما يحل ضيفًا أمام ريال مدريد، مساء الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو.

رقم مميز لتوني كروس



في سياق أخر أفادت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن الألماني توني كروس متوسط ميدان النادي الملكي، حافظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام البايرن منذ رحيله عن الفريق إلى الميرنجي في 2014.

وخطف المايسترو توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الأنظار في مباراة بايرن ميونخ والتي جمعت بينهما أمس، وذلك بعد تحكمه في رتم المباراة وإيقاع الملكي عبر تمريراته الطولية والعرضية المميزة وفتح المساحات يمينا ويسارا من ضمنها هدف ريال مدريد الأول لـ فينيسيوس.

ومن الجدير بالذكر أن تمريرات كروس كسرت الخطوط بـ 15 تمريرة متفوقا على أي لاعب في الملعب خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

كما أن الدولي الألماني كان أكثر من لمس الكرة بـ 98 مرة، ويعتبر أكثر من مرر كرات بـ 79 تمريرة صحيحة من 82، بالإضافة إلى أن أكثر لاعب قدم تمريرات في الثلث الأخير من الملعب بـ 16 مرة، ولم تتوقف أرقامه المميزة عند ذلك بل استحوذ على الكرة بعد استعادتها 7 مرات والأكثر اعتراضا للكرات 4 مرات، وصنع 3 فرص محققة للتسجيل.



أنشيلوتي أمام بايرن ميونخ

حقق أنشيلوتي خلال مشواره التدريبي في تحقيق الفوز على بايرن ميونخ 6 مرات والتعادل في 3، بواقع 4 انتصارات مع ميلان واثنان مع ريال مدريد.

ونجح ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وذلك قبل مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الإسباني يوم الأربعاء 8 مايو، حيث يسعى الميرنجي لتسهيل مهمته للعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.