الخارجية الأمريكية: بلينكن أشار لنتنياهو إلى تحسن وصول المساعدات لغزة

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أشار خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحسن في وصول المساعدات لغزة ودعا إلى إدخال المزيد.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب من أن أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن أكسيوس.

ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34568 شهيدًا و77765 مُصابًا

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و57 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بموجب تحديث اليوم ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34568 شهيدًا و77765 مُصابًا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرق، الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وعلى صعيد متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، "إن إسرائيل تتعمد عسكرة الأعيان المدنية وتحويل مدارس ومرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية في إطار حربها المُستمرة للشهر السابع على قطاع غزة.

وأضاف "أن إسرائيل دمرت 80% من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي وحتى المدارس التابعة للأمم المتحدة التي تحولت لمراكز إيواء تعرضت ولا تزال لهجمات إسرائيلية مكثفة بما في ذلك في المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها مصنفة "آمنة".