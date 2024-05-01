2800 مريض يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بقرية بيشة عامر في الشرقية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بيشة عامر بمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

اشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٧٩٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٥ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية

وخلال أعمال القافلة تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، إحتفالية وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بإحتفالية الوزارة بحملة التوعية ضد الاستخدام الخاطئ للمسكنات والفيتامينات والمضادات الحيوية بالمحافظة، والتي تم تنفيذها بمحافظة الشرقية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتورة رشا الشرقاوي.

أكد الدكتور هشام مسعود خلال كلمته على الدعم المتواصل من وزارة الصحة والسكان للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ودعم وزير الصحة ومحافظ الشرقية المستمر للمحافظة، مشيدا بأداء الفرق الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية والإنجازات التي تحققت في هذا المجال من افتتاح وتفعيل قسم للصيدلة الإكلينيكية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

وأثنى على إنشاء مراكز المعلومات الدوائية، بجانب مركز الأبحاث الإكلينيكية والذي أدى تميزه في نشر الأبحاث العلمية للمركز عالمياً، كما أشاد بأداء عمل المكتب الإعلامي بالمديرية، وعمل مسئولي الإعلام بالإدارات الصحية والمستشفيات بمحافظة الشرقية، في تنفيذ الحملة التوعوية لمخاطر المضادات الحيوية والتوعية بترشيد استهلاكها، وتقديم التوعية الصحية للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير المكتب الإعلامي ولرئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية، ولجميع فرق العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات.

أكد وكيل صحة الشرقية أهمية دور الصيدلة الإكلينيكية في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفيات، والتي تؤدي أيضاً إلي ترشيد إستهلاك الدواء، حيث تقوم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات بوضع خطة العلاج بالتنسيق مع الأطباء، والمشاركة في المرور اليومي على المرضي وتعديل الجرعات لهم بما يتناسب مع حالة كل مريض، ويقوم الفريق الإكلينيكي برصد التفاعلات الدوائية أو أي أخطاء دوائية، ووضع الحلول، والبدائل المطروحة، وخطة تفاديها، مما يخفف من آلام المريض ويعجل بالشفاء، كما يقوم فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمشاركة في الحملات التثقيفية للمرضى داخل الأقسام الطبية.

وقدمت مدير عام الصيدلة الإكلينيكية بوزارة الصحة الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، ومدير عام الصيدلة، وفريق الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية والمستشفيات على المجهودات المبذولة داخل أقسام الكلينيكال بالمستشفيات، والتطور الملحوظ للصيدلة الإكلينيكية بالشرقية، مؤكدة الدعم المستمر من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة لجميع مستشفيات المحافظة، وعلى أداء اللجنة العلمية بالمديرية.

كما أثنت على أداء المكتب الإعلامي بالمديرية، مقدمة الشكر لمدير المكتب الإعلامي، ومديرة مركز المعلومات الدوائية، على الجهود المبذولة والاستباقية في تنفيذ الحملة التوعوية لمخاطر المضادات الحيوية والتوعية بترشيد استهلاكها، والاشتراك مع الوزارة في تنفيذ الحملة التوعوية لأضرار الاستخدام السيئ للمسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات.

بالإضافة إلى تقديم النصائح الطبية والصحية للمواطنين والفرق الطبية، وتنفيذ سلسلة توعوية عن المعلومات الدوائية والآثار الجانبية لها، ونشر ذلك يومياً من خلال المنصات الالكترونية.