"ركائز عمل الإعلامي المحترف في ظل عالم متغير" فى ندوة بجامعة السويس

نظمت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، لقاءََ مفتوحا بعنوانً "ركائز عمل الإعلامي المحترف في ظل عالم متغير"، أمس الثلاثاء، بحضور عدد من أساتذة وطلاب الجامعة والمثقفين والإعلاميين.

وقد استقبل الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، فى مكتبه السادة المتحدثين فى اللقاء وهما "الدكتور محمد عز العرب الكاتب الصحفي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والإعلامية أمل نعمان كبير مذيعات قناة النيل للأخبار بالتلفزيون المصري وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أمين سعيد عميد كلية الإعلام بالجامعة وأستاذ مساعد الدكتورة علا عامر وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.



تحدث رئيس الجامعة عن آخر تطورات العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم الإستعداد لبناء الجامعة التكنولوجية بجنوب سيناء، موضحًا أن الجامعة تضم كافة التخصصات في مجال العلوم التكنولوجية الحديثة تواكباً مع العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ضرورة اهتمام الإعلام بإلقاء الضوء على أنشطة الجامعات الإقليمية سواءً الحكومية أو الأهلية، ومايحدث بها من تطورات وتجهيزات بتقنيات حديثة.

توجه الضيوف بعد ذلك إلى مقر كلية الإعلام وكان في استقبالهما لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالكلية، وبدأت الندوة بالحديث عن الركائز التي يعتمد عليها الإعلامي المحترف في ظل التطور التكنولوجي المستمر والمتغير كما وجه الضيوف مجموعة من النصائح التي يحتاج إليها الطلاب لتأهيلهم إلى سوق العمل

وقد أبدى الطلاب تفاعلًا ملحوظًا مع المحاضرين في نهاية الندوة عن طريق تقديم الأسئلة المفتوحة حول ما تم الحديث عنه، وتعد تلك الندوة ضمن خطة الجامعة التى تحرص على تضييق الفجوة بين التعليم الأكاديمي وتأهيل الطلاب لسوق العمل .