الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1508 مواطن بالمنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم خدمات صحية ورعاية طبية لأهالي القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1508 حالات خلال قافلة طبية مجانية ، بقرية جبل الطير القبلية إحدى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا  على مدار يومي 29 و30 ابريل الماضي.

 

ضمن المبادرة الرئاسية والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة ، مؤكدا ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين في أماكنهم ، ومن جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة  الطبية العلاجية  المجانية في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 310 حالة جراحة ، 229 حالة باطنة ، 455 حالة أطفال ، 68 حالة أسنان، 54 حالات نساء، 37 حالة تنظيم الأسرة، 238 حالة جلدية، 117 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 171 تحاليل متنوعة و حالتين موجات صوتية و 8 حالات أشعة عادية و 173 كشف مبكر للضغط والسكر و9 حالات خلع أسنان وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 153 متردداً.

 

وكانت مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة وإشراف  الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، قامت بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ، وأوضح وكيل الوزارة انه تم المرور على 339  منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز  طبية وعيادات خاصة ومعامل ، تم ضبط عدد  206  منشأة مخالفة ، وتحرير 12 محاضر غلق إداري للمنشآت المخالفة ،  انذار 177   منشأة طبية خاصة  لتوفيق الأوضاع .

 

واوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 17    منشآة  طبية ،  وعدد المنشآت التى قامت بتوفيق الأوضاع بلغ 125 منشأة  ، وتحرير  محضر ضبط ادوية داخل عيادة خاصة ، وفحص عدد  12 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها ، ومن جانبه شدد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة  الصحة ، على استمرار تكثيف   الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية ، لتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

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