توقيع الكشف الطبي على 1508 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم خدمات صحية ورعاية طبية لأهالي القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1508 حالات خلال قافلة طبية مجانية ، بقرية جبل الطير القبلية إحدى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا على مدار يومي 29 و30 ابريل الماضي.

ضمن المبادرة الرئاسية والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة ، مؤكدا ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين في أماكنهم ، ومن جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 310 حالة جراحة ، 229 حالة باطنة ، 455 حالة أطفال ، 68 حالة أسنان، 54 حالات نساء، 37 حالة تنظيم الأسرة، 238 حالة جلدية، 117 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 171 تحاليل متنوعة و حالتين موجات صوتية و 8 حالات أشعة عادية و 173 كشف مبكر للضغط والسكر و9 حالات خلع أسنان وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 153 متردداً.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة وإشراف الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، قامت بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ، وأوضح وكيل الوزارة انه تم المرور على 339 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ، تم ضبط عدد 206 منشأة مخالفة ، وتحرير 12 محاضر غلق إداري للمنشآت المخالفة ، انذار 177 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع .

واوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 17 منشآة طبية ، وعدد المنشآت التى قامت بتوفيق الأوضاع بلغ 125 منشأة ، وتحرير محضر ضبط ادوية داخل عيادة خاصة ، وفحص عدد 12 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها ، ومن جانبه شدد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية ، لتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.