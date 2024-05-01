من هو أغنى تقني سجين في العالم.. عاش في الإمارات

حُكم على Changpeng Zhao المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، فقد حُكم عليه لفشله في منع مجرمي الإنترنت والجماعات الإرهابية من التداول بحرية على بينانس.

وفي العام الماضي، اعترف زهاو بأنه مذنب في انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية.



وبهذا الحكم، يصبح زهاو أغنى شخص يتم سجنه (في الولايات المتحدة وربما حتى في العالم)، وثاني رئيس رئيسي للعملات المشفرة يُحكم عليه بالسجن بعد سام بانكمان فرايد من FTX.

ويشير التقرير إلى أنه، على عكس بانكمان فرايد، فإن أصول زهاو التي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار ستظل على حالها حتى مع صدور الحكم. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار العملات المشفرة إلى زيادة صافي ثروته بشكل أكبر أثناء وجوده في السجن.

في عام 2023، تنحى زهاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance لكنه لا يزال يحتفظ بحصة تقدر بنحو 90٪ في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى أن مجلس الإدارة يتألف في الغالب من أصدقائه المقربين، فإن تأثير زهاو على الشركة لا يزال قائما.





كيف تختلف عقوب زهاو عن سام بانكمان فرايد

العقوبة التي فرضها قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل أقصر نسبيا من السنوات الثلاث التي طلبها المدعون. وكانت العقوبة أيضًا أقل بكثير من الحد الأقصى الموصى به بموجب الإرشادات الفيدرالية وهو سنة ونصف.

وللمقارنة، فإن الحكم الذي صدر على زهاو كان أيضاً أخف كثيراً من الحكم الذي فُرض على سام بانكمان فرايد في مارس، والذي دام 25 عاماً في الأسر. تم اتهام بانكمان فرايد بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء بورصة العملات المشفرة FTX التي أصبحت الآن مفلسة. ومع ذلك، استأنف بانكمان فرايد إدانته والحكم الصادر بحقه.

علاوة على ذلك، بدا المدعون أيضًا سعداء بالحكم الذي جاء نتيجة تحقيق طويل امتد لسنوات مع Binance وZhao. كما عاش الملياردير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي بعيدة عن متناول الولايات المتحدة.

وقالت المدعية الأمريكية تيسا جورمان في بيان مشترك مع وكالة رويترز للأنباء: “كان هذا يومًا ملحميًا. وكان السجن حاسما في هذه الحالة ونحن سعداء بالنتيجة.