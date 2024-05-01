المتحدث الرسمي يكشف تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الفرنسي

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تفاصيل اللقاء الذي جمع سامح شكري، وزير الخارجية، بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الأربعاء، خلال زيارة خاطفة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبوزيد– في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “اكس” – “مباحثات مكثفة بين الوزير سامح شكري ونظيره الفرنسي لاستكمال مشاوراتهما حول سبل حلحلة الأزمة في غزة.. جهود مكثفة تستهدف وقف إطلاق النار، والحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني”.

شكرى وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يتفقان على الرفض المُطْلَق لتهجير الفلسطينيين

في وقتٍ سابق أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على الرفض المُطْلَق لأية إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويزيد من خطر تأجيج التصعيد الإقليمي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزيران على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الشق الأكبر من المناقشات تركز على التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة ارتباطاً بالحرب في قطاع غزة، وما يرتبط بها من تصعيد في الضفة الغربية ولبنان والبحر الأحمر، حيث تناول الوزيران التحركات الدولية الهادفة لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.