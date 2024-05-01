وفاة شاب إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله بالقاهرة

توفى الشاب محمد جمعه مصطفي من قرية الغرق التابعة لمركز اطسا بمحافظة الفيوم إثر تعرضه لحادث سقوط من علو أثناء عمله بالقاهرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

وكانت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها إشارة من مرفق الإسعاف بورود بلاغاً من الأهالى بسقوط شاب من أعلى سقالة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين بالفحص أن الشاب من دائرة مركز اطسا بمحافظة الفيوم ويدعى " محمد جمعه مصطفي " 24 سنة ويعمل كهربائي .

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنة ومباشرة التحقيق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى قرية الغرق التابعة لمركز اطسا عقب انتشار خبر وفاة الشاب.

وقال أحد أصدقاء الشاب المتوفى أن "محمد " يبلغ من العمر 24 عاما وكان يعمل كهربائي وأثناء عمله سقط من أعلى سقالة فارتطم بالأرض لافظا أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وأضاف أنه كان من خيرة شباب القرية وكان محبوب لدى الجميع ويتمتع بالسيرة الطيبة ، ونحتسبه عند الله من الشهداء وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهمنا الصبر والسلوان.