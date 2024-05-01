دعوى قضائية ضد Microsoft وOpenAI لسرقة ملايين المقالات

رفعت مجموعة من الصحف بما في ذلك Chicago Tribune وNew York Daily News وOrlando Sentinel، دعوى قضائية ضد Microsoft وOpenAI، وفقًا لما أوردته The Verge.

تتهم الصحف الثمانية في هذه الدعوى القضائية، المملوكة جميعها لشركة Alden Capital Group (ACG)، الشركات بـ "سرقة الملايين" من مقالاتها المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن ودون مقابل لتغذية تسويق منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، بما في ذلك ChatGPT ومساعد الطيار.

هذه ليست سوى أحدث دعوى قضائية مرفوعة ضد Microsoft وOpenAI لاستخدامهما مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون موافقة صريحة من الناشرين. كما رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد الشركات في أواخر العام الماضي، زاعمة أنها استخدمت "ما يقرب من قرن من المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر".

وقالت الصحيفة إن منتجاتها يمكن أن تكرر مقالات التايمز حرفيا ويمكن أن "تحاكي أسلوبها التعبيري"، على الرغم من عدم وجود اتفاقية ترخيص مسبقة. وفي اقتراح يسعى إلى رفض الأجزاء الرئيسية من الدعوى القضائية، اتهمت مايكروسوفت صحيفة التايمز بعلم مستقبل يوم القيامة من خلال الادعاء بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يشكل تهديدًا للصحافة المستقلة.

تشكو صحف ACG من نفس الشيء، وهو أن روبوتات الدردشة الخاصة بالشركات تعيد إنتاج مقالاتها كلمة بكلمة بعد وقت قصير من نشرها دون رابط واضح للمصادر. وقد أدرجوا عدة أمثلة في شكواهم. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن روبوتات الدردشة تعاني من الهلوسة وتنسب تقارير غير دقيقة إلى منشورات ACG.

وجادل الناشر بأن المدعى عليهم يدفعون ثمن أجهزة الكمبيوتر والرقائق المتخصصة والكهرباء التي يستخدمونها لبناء وتشغيل منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بهم. ومع ذلك، فهم يستخدمون مقالات محمية بحقوق الطبع والنشر "دون إذن ودون دفع مقابل الامتياز" على الرغم من أنهم بحاجة إلى محتوى لتدريب نماذجهم اللغوية الكبيرة.

وأشار المدعون إلى اعتراف OpenAI السابق بأنه سيكون "من المستحيل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة اليوم دون استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر".

وقال المدعون إن شركة OpenAI لم تعد شركة غير ربحية، وتبلغ قيمتها الآن 90 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، أضاف ChatGPT وCopilot "مئات المليارات من الدولارات إلى القيمة السوقية لشركة Microsoft".

تسعى المنشورات للحصول على مبلغ غير محدد كتعويض عن الأضرار وتطلب من المحكمة أن تأمر المدعى عليهم بتدمير نماذج GPT وLLM التي تستخدم موادها.