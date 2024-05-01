أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 85.86 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-5-2024، بعد ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 85.86 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتا أو 0.6% إلى 81.40 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء.وقال يب جون رونج، الخبير الاستراتيجي للسوق لدي آي.جي إن "المفاوضات الجارية من أجل وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس جعلت المستثمرين في سوق النفط يقللون توقعاتهم بشأن تأثير المشكلات الجيوسياسية على أسعار النفط في حين يثير اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض القلق على المدى القريب".

وأضاف أن "إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الدولار، مما يؤثر على توقعات الطلب على النفط".

وغادر وفد حماس القاهرة في وقت متأخر أمس الاثنين للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وأضاف أن "إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الدولار، مما يؤثر على توقعات الطلب على النفط".

وقال مصدران أمنيان مصريان إنه من المتوقع أن يرد الوفد على المقترح خلال يومين.

ويترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء إذ يدفع استمرار التضخم بمستوياته الحالية إلى توقعات بعدم إقدام المجلس على خفض أسعار الفائدة مما قد يعزز الدولار ويؤثر سلبا على الطلب على الخام.