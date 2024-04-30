النفط يستقر مع ترقب المستثمرين لمحادثات هدنة غزة واجتماع "الفيدرالي"

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها قبل يوم بعدما عززت محادثات هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) الآمال في إعلان وقف لإطلاق النار رغم استمرار الهجمات على البحر الأحمر فيما يترقب المستثمرون أي دلائل بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل نحو 27 سنتا، او بما يعادل نسبته نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 88.67 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 30 سنتا، أو بنسبة ارتفاع توازي نحو 0.4% ليصل إلى مستوى سعر 82.93 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) غدا الأربعاء إذ يدفع استمرار التضخم بمستوياته الحالية إلى توقعات بعدم إقدام المجلس على خفض أسعار الفائدة مما قد يعزز الدولار ويؤثر سلبا على الطلب على الخام.

متوسط صادرات العراق النفطية 3.42 مليون برميل يوميا في مارس

النفط العراقي

ذكرت وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ عند مستوى نحو 3.42 مليون برميل يوميا في مارس.

قال متحدث باسم الحكومة العراقية إن صادرات النفط من كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب مغلق منذ أكثر من عام ستستغرق وقتا أطول لاستئنافها.

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الأسبوع الماضي، أن أي محادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية من المرجح أن "تستغرق بعض الوقت، خاصة أن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة من حيث كميات الإنتاج والصادرات والأسعار". لا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية في المنطقة".

أدى إغلاق خط الأنابيب الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي إلى إخراج ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط يومياً من الأسواق العالمية في وقت كانت أسعار النفط الخام في لندن تحوم تحت 90 دولاراً للبرميل. وقالت تركيا، التي قالت إن الخط مغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير من العام الماضي، في أكتوبر إنها مستعدة للعمليات، والأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات.