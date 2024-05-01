شحاتة يعلن المنح والخدمات المستحدثة للعمالة غير المنتظمة: في عين الدولة

بمناسبة عيد العمال..

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وصريحة بتقديم كل أشكال الدعم لهم خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف شحاتة في تصريحه لـ"الوفد"، أنه في الفترة من 2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة من بينها المنحة الرئاسية الاستثنائية بصرف مبلغ 4586 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، كان من بينهم مبلغ 1400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك لمنح مبلغ 500 جنيه دعمًا لتلك الفئة.

وتابع وزير العمل: وصل إجمالي المبالغ المصروفة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بقواعد بيانات الوزارة، منذ يناير 2023 حتى الآن، إلى 9 ملايين و46 ألفا و218 جنيهًا، استفاد بهم حوالي 289 ألفا و125 عاملا، فضلًا عن الرعاية الصحية والطبية لهم.

وأوضح أنهم في بداية 2024، قاموا باستحداث منحتين جدد لهم وبالتالي تصبح عدد المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، بالإضافة لصرف إعانة فورية تصل لـ 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

تقديم الخدمات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة

واستطرد: نسعى إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لتقديم الخدمات لهم إلكترونيًا، وذلك تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي وميكنة المنظومة، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، إذ تضمن تلك المنصة الإلكترونية صحة ودقة قاعدة البيانات، وبالتالي تقديم الخدمات بشكل أسرع وأدق.

واختتم وزير العمل حديثه بمناسبة عيد العمال: تسعى الوزارة في العام الجاري 2024، للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات لتقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.