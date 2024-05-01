مصرع 3 أطفال وإصابة والدتهم بحروق بالدقهلية بسبب إنفجار إسطوانة غاز

لقي 3أطفال مصرعهم، وأصيبت والدتهم ، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثامين لمشرحة المستشفى المركزي، والمصابة لمستشفى المنصورة الجامعي لإسعافها.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية برمبال الجديدة بدائرة مركز منية النصر.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد عبدالهادى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية إلى موقع الحادث، وتبين نشوب الحريق بمنزل مبني بالطوب الأحمر، ملك المدعوعبد السميع مصطفى ، يقيم بذات الناحية، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق، وفاة مازن عبد السميع مصطفى 12 سنه و اخته الطفله منه عبد السميع مصطفى 10 سنوات و مروان عبد السميع مصطفى 5 سنوات ، يقيمون بذات الناحية، إثر إصابتهم بحروق متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وكذا إصابة أم الأطفال الشقة بحروق نارية من الدرجة الثانية متفرقة بأنحاء الجسم.

وأفادت شهود العيان ، بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم في وجود مصدر حراري، ما أدى لانفجار الأسطوانة، واشتعال النيران بالسقف وسقوطه عليهم، ووفاة الأطفال وإصابة الأم ، ونفوا الشبهة الجنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى واقعة أحرى عثر أهالى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على جثة شاب عمره 15 عاما ملقاة على تحت كوبرى السنبلاوين الجديد فقاموا بإبلاغ مركزشرطة السنبلاوين..

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثورعلى جثة شاب عمره 15 عاما ملقاة على تحت كوبرى السنبلاوين الجديد .

وعلى الفور إنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وتبين وجود جثة فتحي رضا فتحي غريب 15 سنة مقيم عزبة محروس التابعة لمركز السنبلاوين يرتدى ملابسه كاملة .تم العرض على النيابة العامة وقد أمر مدير نيابة مركز السنبلاوين. بالتحفظ على الجثة بمستشفى المنصورة الدولى وإستدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتكليف إدارة البحث الجنائى بالدقهلية بتكثيف البحث لكشف غموض الواقعة.