المؤتمر السادس لأمراض العيون يناقش تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة العمى لدى الاطفال والمبتسرين

تحت شعار " الذكاء الاصطناعي وأثره في مجال أمراض شبكية عيون الأطفال " ينظم المجلس الشرق أوسطي لأمراض العيون والجمعية الرمدية المصرية المؤتمر السادس لأمراض العيون بالتعاون مع مستشفى دنيا العيون ، يقام المؤتمر هذا العام في قصر محمد علي بالمنيل لمدة يومين حيث يبدأ الخميس ٢ مايو و ينتهي الجمعة ٣ مايو .

وصرح الدكتور ايهاب سعد عثمان استاذ العيون بطب قصر العيني ورئيس المؤتمر أنه سيتم مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في أمراض العيون خاصة في شبكية عيون الأطفال والأطفال المبتسرين ، وأشار إلى أن المؤتمر يستضيف هذا العام نخبة من العلماء المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مجال أمراض العيون ، من أمريكا والهند وتركيا وتايوان وسيتم إلقاء الضوء على آخر ما وصل اليه العالم من تقدم تكنولوجي في هذا المجال في ضوء الطفرة الرقمية والأتمتة الضخمة التي تحدث في مصر خاصة في ظل إطلاق المنصات الرقمية في المجال الصحي وأتمتة المنظومة الصحية بصورة كاملة .

واشار الدكتور ايهاب سعد إلى أن المؤتمر سيحدث نقلة نوعية في منظومة أمراض العيون في مصر عن طريق مناقشة كافة الأبحاث التي صدرت في هذا المجال على مدار العشرين سنة الماضية وكيفية تطبيق مخرجاتها عملياً عن طريق علماء كبار ، وأشار ألى أن المؤتمر سيطلق عدة توصيات وطنية تدعو لفحص عيون الاطفال خاصة المبتسرين داخل الحضانات بهدف منع العمى ومكافحته بين هذه الفئة من الأطفال .