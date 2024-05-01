الكيلاني: مشاركة مصر في "أبوظبى للكتاب" تؤكد قوة العلاقات الثقافية بين البلدين

أعربت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، عن سعادتها لمشاركة مصر ضيف شرف بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وجود مصر ضيف شرف يدل على قوة العلاقات الثقافية بين البلدين

وقالت، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن وجود مصر ضيف شرف يدل على قوة العلاقات الثقافية المستمرة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن المعرض اختار هذا العام الشخصية المحورية له كاتب نوبل المصري العظيم نجيب محفوظ.

ويشارك أكثر من 1350 ناشرًا من 90 دولة منها 12 دولة تشارك لأول مرة، وافتتح معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ33 أبوابه أمام الناشرين والعارضين والزوار تحت شعار "هنا.. تُسرد قصص العالم".

مصر ضيف شرف هذا العام في المعرض الممتد

وهذا العام هو استثنائي لأن مصر ضيف شرف هذا العام في المعرض الممتد، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، فيما اختير الأديب المصري الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، أعربت عن سعادتها بحضور معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33، وأثنت على تنظيم المعرض وحضور الشباب به.

وأضافت خلال لقاء لـ"القاهرة الإخبارية" على هامش معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33: "أنا مبسوطة جدا، الحضور رائع ومتحضر رغم الزحام الشديد، والمصريين مكتسحين سواء بالمساهمين أو النشطاء، والمعرض منظم للغاية والأجنحة كثيرة للغاية وكذلك المعروضات".

وتابعت: "مصر موجودة بحكم عمرها، وممتنون باهتمام معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بمصر، وهو وضع طبيعي بين الأشقاء"، موضحة أن سيرة نجيب محفوظ تعيدنا من جديد، لأن مصر بها قامات ستظل تضع لمصر علامة مميزة مدى العمر وليس فقط في الماضي، وبذلك معاني جميلة للغاية.

تواجد الشباب في المعرض يدل على أن جيل الشباب يرغب في الكتاب الورقي

واستطردت: "تواجد الشباب في المعرض يدل على أن جيل الشباب يرغب في الكتاب الورقي وليس الإلكتروني فقط، لأن الكتاب يعد طقسا حضاريا وثقافيا، ومهما حاولت أشياء أن تتغلب عليه فسيظل طقسا حضاريا".

وأكدت أن الشباب بدأ في الاهتمام بالكتاب لأنهم بدأوا في نشر وكتابة الكتب مهما كان اختلافنا أو اتفاقنا مع مواضيعها، والمهم هو عودتهم للكتاب، "أتمنى أن يكون لدى الشباب ثقافة الكتاب بجوار الثقافة الالكترونية".