أولاد خلف بطلًا لمونديال حياة كريمة بسوهاج

حصل فريق مركز شباب أولاد خلف التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج على المركز الأول وكأس بطولة مونديال حياة كريمة في كرة القدم الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وحصل الفريق على جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه .

كما حصل فريق مركز شباب سفلاق التابع لإدارة شباب ساقلتة على المركز الثاني وجائزة مالية قدرها سبعة آلاف جنيه كما حصل على المركز الثالث مركز شباب العوامر التابع لإدارة شباب جرجا وجائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه وحصل مركز شباب سلامون التابع لإدارة الشباب والرياضة بطما على المركز الرابع وجائزة قدرها ثلاثة آلاف جنيه .

ومن الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ الدورة على مستوى إدارات مبادرة حياة كريمة على مدار ستة أشهر وذلك بهدف نشر ممارسة الرياضة لقرى حياة كريمة وخلق روح المنافسة وتنمية الجوانب الإجتماعية والرياضية لدى المجتمع .

جرت فعاليات مونديال حياة كريمة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية

وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة

وبمتابعة الدكتور محمد زكريا محمد وكيل المديرية للرياضة وذلك من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة .

وفي سياق آخر نفذ النادى الثقافي بالإدارة العامة للشباب ندوة تثقيفية عن تطوير الذات ضمن خطة النادى الثقاقي التابع للادارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج حاضر فيها المدرب مينا مكرم بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وعلاء الدين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالوزارة .

تناول المحاضر مينا مكرم مدرب مهارات حياتية تابع لوزارة الشباب والرياضة أهمية تطوير الفرد لنفسه في مراحل العمر وأنواع التطوير في الذات وكيف يطور الفرد من نفسة في مراحل الشباب .

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة على ضرورة تنفيذ العديد من تلك الندوات على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة وكذلك تنظيم الندوات الثقافية والدينية والتوعوية لجذب مزيد من الأعضاء .